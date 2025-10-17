Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Premanand Maharaj ने एक शराबी को प्रणाम क्यों किया? रोचक है किस्सा

Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज ने एक बार एक शराबी को प्रणाम किया, जो सुनने में थोड़ा असामान्य और दिलचस्प लगता है। यह घटना लोगों के लिए एक प्रेरणादायक और सोचने पर मजबूर करने वाला किस्सा बनी।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 17, 2025

Premanand Maharaj spiritual story, Premanand Maharaj life lesson,

Premanand Maharaj real life incidents|फोटो सोर्स – Patrika .com

Premanand Maharaj Spiritual Story: आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज के भक्त उनके सत्संग को सुनने के लिए दूर-दूर से आते हैं। लोग उनके सामने अपने दुख साझा करते हैं और समाधान की आशा रखते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर उनके उपदेशों के वीडियो वायरल होते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शराबी ने प्रेमानंद जी को ऐसा ज्ञान दिया जो सुनने में थोड़ा असामान्य और दिलचस्प लगता है। यह घटना लोगों के लिए एक प्रेरणादायक और सोचने पर मजबूर कर देने वाला किस्सा बन गई है। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह और प्रेमानंद महाराज ने इस अनुभव के माध्यम से क्या संदेश दिया।

22-23 साल में शराबी ने दिया ज्ञान


जब प्रेमानंद महाराज 22-23 साल के थे, तब एक दिन गंगा किनारे उनकी मुलाकात एक शराबी से हुई। उस आदमी ने उन्हें अपने पास बुलाया, और महाराज को उसकी शराब की बदबू महसूस हुई। बातचीत के दौरान वह शराबी उन्हें बैकुंठ धाम ले गया, जहां उसने एक सवाल पूछा "भगवान किस चीज से बने हैं?" महाराज ने कहा कि भगवान भगवान हैं, लेकिन उस आदमी ने स्पष्ट किया कि भगवान संगमरमर से बने हैं।

मिला असली ज्ञान

उसने समझाया कि संगमरमर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा गया, लेकिन वह कभी टूटता नहीं, और उसी की वजह से भगवान की मूर्तियां बन पाईं। फिर उसने कहा कि जिंदगी में भी कभी टूटना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं।

अच्छी बातें कहीं से भी सीखने को मिल सकती हैं" – प्रेमानंद जी महाराज

प्रेमानंद जी कहते हैं कि उस शराबी की कही बातों ने उनके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य बताया। वह कहते हैं कि अगर उपदेश सही हो, तो शबरी से भी सीख लेने में कोई बुराई नहीं है। फिर वह कहते हैं कि अगर हमें सही उपदेश कहीं से भी मिल रहा है, तो हमें उससे सीख लेनी चाहिए। यह नहीं देखना चाहिए कि कहने वाला कौन है।

प्रेमानंद जी का उद्धरण

प्रेमानंद जी आगे समझाते हैं कि जैसे हम एक मिठाई की दुकान में जाकर अपनी पसंद की मिठाई लेते हैं, यह नहीं देखते कि मिठाई बेचने वाला कौन है। उसी तरह अच्छी बात जहाँ से भी मिले, सीख लेनी चाहिए चाहे वह कोई छोटा व्यक्ति हो, विरोधी हो, या समाज में तुच्छ समझा जाने वाला व्यक्ति ही क्यों न हो। लेना सिर्फ ज्ञान है, उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए।

ये भी पढ़ें

Premanand Maharaj: रात में आते हैं डरवाने सपने? प्रेमानंद महाराज ने बताया कारगर उपाय
धर्म और अध्यात्म
Premanand Maharaj, premanand maharaj image, premanand maharaj photo hd download, premanand maharaj age, premanand ji maharaj wife, premanand ji maharaj net worth,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Oct 2025 04:53 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Premanand Maharaj ने एक शराबी को प्रणाम क्यों किया? रोचक है किस्सा

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Laxmi Ji Aarti for Diwali 2025: “ऊं जय लक्ष्मी माता…” दिवाली पर मां लक्ष्मी की करें आरती, थाली में जरूर रखें ये चीजें

deepawali laxmi aarti, Diwali Lakshmi Ji ,laxmi aarti, दीवाली के लिए लक्ष्मी मंत्र क्या है,
धर्म और अध्यात्म

Dhanteras 2025: मां लक्ष्मी और कुबेर को प्रसन्न करने के लिए ऐसे करें पूजा, जानिए धनतेरस की पूजा विधि और सामग्री

Dhanteras 2025
धर्म और अध्यात्म

Lakshmi Puja Timings : 20 और 21 दोनों दिन है लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त, जानिए शहर के हिसाब से टाइम

Lakshmi Puja Timings
धर्म और अध्यात्म

Rama Ekadashi 2025: ‘राजा मुचुकुन्द को मिला स्वर्गलोक का आशीर्वाद’, रमा एकादशी पर पढ़े ये व्रत कथा

Rama Ekadashi 2025
धर्म और अध्यात्म

Mahalakshmi Temple : स्वर्ण कमल छूने मात्र से हो सकती है धन और सौभाग्य की प्राप्ति

Mahalakshmi Temple
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.