Premanand Maharaj ने एक शराबी को प्रणाम क्यों किया? रोचक है किस्सा

Premanand Maharaj Spiritual Story: आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज के भक्त उनके सत्संग को सुनने के लिए दूर-दूर से आते हैं। लोग उनके सामने अपने दुख साझा करते हैं और समाधान की आशा रखते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर उनके उपदेशों के वीडियो वायरल होते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शराबी ने प्रेमानंद जी को ऐसा ज्ञान दिया जो सुनने में थोड़ा असामान्य और दिलचस्प लगता है। यह घटना लोगों के लिए एक प्रेरणादायक और सोचने पर मजबूर कर देने वाला किस्सा बन गई है। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह और प्रेमानंद महाराज ने इस अनुभव के माध्यम से क्या संदेश दिया।