धर्म

Maa Skandmata Mantra Aarti, Navratri Day 5: नवरात्रि के पांचवें दिन करें मां स्कंदमाता का आह्वान, पढ़ें आरती और बीज मंत्र

Maa Skandmata Mantra Aarti, Navratri Day 5: मां स्कंदमाता को चार भुजाओं वाली देवी माना जाता है, जो शेर की सवारी करती हैं। देवी दुर्गा के नौ रूपों में से मां स्कंदमाता की पूजा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक पूजा के अंत में उनकी आरती न की जाए।

MEGHA ROY

Sep 26, 2025

Maa Skandmata aarti and mantra|Freepik

Maa Skandmata Mantra Aarti In Hindi: नवरात्रि के पांचवें दिन देवी स्कंदमाता की पूजा का विशेष विधान है। हिंदू धर्म के अनुसार, इस पावन स्वरूप की विधिपूर्वक पूजा करने से व्यक्ति के सभी दुख और भय समाप्त हो जाते हैं, और वह निर्भय होकर सुख-शांति से जीवन व्यतीत करता है। मां स्कंदमाता को चार भुजाओं वाली देवी माना जाता है, जो शेर की सवारी करती हैं। देवी दुर्गा के नौ रूपों में से मां स्कंदमाता की पूजा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक पूजा के अंत में उनकी आरती न की जाए। आइए, अब पढ़ते हैं मां स्कंदमाता की आरती।

मां स्कंदमाता का प्रार्थना मंत्र (Maa Skandmata)

सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया
शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी

मां स्कंदमाता का जप मंत्र (Maa Skandmata Mantra)


ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमातायै नमः.

स्कंदमाता के सिद्ध मंत्र (Powerful mantra of Skanda mata)

या देवी सर्वभू‍तेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता.
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:

मां स्कंदमाता की आरती (Maa Skandmata Ki Aarti Lyrics)


जय तेरी हो स्कंद माता
पांचवां नाम तुम्हारा आता

सबके मन की जानन हारी
जग जननी सबकी महतारी

तेरी जोत जलाता रहू मैं
हरदम तुझे ध्याता रहू मै

कई नामों से तुझे पुकारा
मुझे एक है तेरा सहारा

कही पहाडो पर है डेरा
कई शहरों में तेरा बसेरा

हर मंदिर में तेरे नजारे
गुण गाए तेरे भक्त प्यारे

भक्ति अपनी मुझे दिला दो
शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो

इंद्र आदि देवता मिल सारे
करे पुकार तुम्हारे द्वारे

दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए
तू ही खंडा हाथ उठाए

दासों को सदा बचाने आयी
भक्त की आस पुजाने आयी

पूजन विधि

  • माता को केले और पीले फूल चढ़ाएं।
  • वस्त्र में भी पीला रंग शुभ माना जाता है।
  • दीपक जलाकर माता का ध्यान करें और बीज मंत्र का जाप करें।
  • अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें।


लाइफस्टाइल

Published on:

26 Sept 2025 11:03 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion News / Maa Skandmata Mantra Aarti, Navratri Day 5: नवरात्रि के पांचवें दिन करें मां स्कंदमाता का आह्वान, पढ़ें आरती और बीज मंत्र

