Maa Skandmata Mantra Aarti, Navratri Day 5: नवरात्रि के पांचवें दिन करें मां स्कंदमाता का आह्वान, पढ़ें आरती और बीज मंत्र

Maa Skandmata Mantra Aarti In Hindi: नवरात्रि के पांचवें दिन देवी स्कंदमाता की पूजा का विशेष विधान है। हिंदू धर्म के अनुसार, इस पावन स्वरूप की विधिपूर्वक पूजा करने से व्यक्ति के सभी दुख और भय समाप्त हो जाते हैं, और वह निर्भय होकर सुख-शांति से जीवन व्यतीत करता है। मां स्कंदमाता को चार भुजाओं वाली देवी माना जाता है, जो शेर की सवारी करती हैं। देवी दुर्गा के नौ रूपों में से मां स्कंदमाता की पूजा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक पूजा के अंत में उनकी आरती न की जाए। आइए, अब पढ़ते हैं मां स्कंदमाता की आरती।