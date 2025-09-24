Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के शुभ दिन में क्यों न पहनें ये रंग? जानिए धार्मिक मान्यता

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का पर्व बहुत ही पावन और सभ्य तरीके से मनाया जाता है। चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बना रहता है। 22 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें भक्त मां के नौ स्वरूपों की पूजा करते हैं और उनसे सुख, समृद्धि तथा बुद्धि की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि के दौरान रंग विशेष धार्मिक महत्व होता है। इन नौ दिनों में मां के प्रत्येक स्वरूप के अनुसार एक विशेष रंग धारण करना शुभ माना जाता है। वहीं, कुछ रंग ऐसे भी होते हैं जिनसे परहेज करना चाहिए क्योंकि उन्हें नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है।