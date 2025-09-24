Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के शुभ दिन में क्यों न पहनें ये रंग? जानिए धार्मिक मान्यता

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के दौरान रंग विशेष धार्मिक महत्व होता है। इन नौ दिनों में मां के प्रत्येक स्वरूप के अनुसार एक विशेष रंग धारण करना शुभ माना जाता है। वहीं, कुछ रंग ऐसे भी होते हैं जिनसे परहेज करना चाहिए क्योंकि उन्हें नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 24, 2025

Shardiya Navratri 2025, Navratri 2025, which colors to wear in Navratri, colors to avoid in Navratri,
Colors to avoid in Navratri|फोटो सोर्स – Freepik

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का पर्व बहुत ही पावन और सभ्य तरीके से मनाया जाता है। चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बना रहता है। 22 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें भक्त मां के नौ स्वरूपों की पूजा करते हैं और उनसे सुख, समृद्धि तथा बुद्धि की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि के दौरान रंग विशेष धार्मिक महत्व होता है। इन नौ दिनों में मां के प्रत्येक स्वरूप के अनुसार एक विशेष रंग धारण करना शुभ माना जाता है। वहीं, कुछ रंग ऐसे भी होते हैं जिनसे परहेज करना चाहिए क्योंकि उन्हें नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है।

नवरात्रि में देवी दुर्गा के नौ रूपों की होती है पूजा

नवरात्रि में देवी दुर्गा के नौ रूपों की विशेष पूजा की जाती है। भक्त मां को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वे नवरात्रि के दौरान निर्धारित रंगों के वस्त्र पहनकर पूजा-अर्चना करते हैं, ताकि उनके जीवन में धन-धान्य की कभी कमी न हो और माँ भवानी की कृपा सदैव उनके ऊपर बनी रहे।

Shardiya Navratri 2025, Navratri 2025, Designer Sarees, Designer Sarees for Women,

नवरात्रि में काले कपड़े पहनना क्यों नहीं होता उचित?

हिंदू धर्म में काले रंग को अशुभ और नकारात्मकता का प्रतीक समझा गया है। मान्यता है कि यह रंग वातावरण में उदासी और भारीपन पैदा करता है, जिससे पूजा का पवित्र माहौल प्रभावित हो सकता है। यही कारण है कि नवरात्रि जैसे शुभ पर्व पर काले वस्त्र धारण करने की मनाही होती है। भक्त इन पावन दिनों में उज्ज्वल और सकारात्मक ऊर्जा वाले रंग पहनकर मां को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं।

नौ दिनों में कौन से रंग पहनना है शुभ?


नवरात्रि में हर दिन एक विशेष रंग पहनना न केवल देवी मां को प्रसन्न करता है बल्कि जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।

दिनरंग
पहला दिननारंगी रंग
दूसरा दिनसफेद रंग
तीसरा दिनलाल रंग
चौथा दिनगहरा नीला रंग
पांचवा दिनपीला रंग
छठा दिनहरा रंग
सातवां दिनग्रे रंग
आठवां दिनबैंगनी रंग
नौवां दिनमोरपंखी हरा रंग

लाइफस्टाइल

नवरात्रि

religion

