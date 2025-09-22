Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राशिफल

Shardiya Navratri 2025: मां दुर्गा खोलेंगी भाग्य के द्वार, इन राशियों को मिल सकती है खुशियों की सौगात

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र पर्व होते हैं, जहां भक्त मां दुर्गा की भक्ति और पूजा-अर्चना करते हैं। इस दौरान कुछ राशियों पर मां दुर्गा की विशेष कृपा हो सकती है, जिससे उनके जीवन में बड़ा बदलाव आता है। जानिए यहां उन राशियों के बारे में और मां दुर्गा के आशीर्वाद से उन्हें कौन-कौन से लाभ मिल सकते हैं।

भारत

MEGHA ROY

Sep 22, 2025

shardiya navratri 2025,Navratri 2025, shardiya navratri 2025,horoscope, Navratri 2025 horoscope predictions
Navratri 2025 horoscope predictions| फोटो सोर्स – Freepik

Shardiya Navratri 2025 Horoscope: शारदीय नवरात्रि हर साल भक्तों के लिए उमंग और श्रद्धा लेकर आती है। माना जाता है कि मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और सौभाग्य का संचार होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक रहेगी। ज्योतिष के अनुसार, इन 9 दिनों में कुछ राशियों के जातकों के लिए भाग्य के नए दरवाजे खुल सकते हैं। आइए जानते हैं किन तीन राशियों पर मां की विशेष कृपा बरसने वाली है।

नवरात्रि में इन 3 राशियों के खुलेंगे भाग्य

ये भी पढ़ें

Shardiya Navratri Vastu Tips: अखंड दीप किस दिशा में रखें, क्या कहता है शास्त्र?
धर्म
Akhand Jyot, Shardiya Navratri 2025, Vastu tips, Correct direction for Akhand Jyot, Navratri rituals, Shardiya Navratri Vastu Tips,

मेष राशि (Aries zodiac sign)

शारदीय नवरात्रि 2025 मेष राशि के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस दौरान इन जातकों का आत्मविश्वास और ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा। सभी रुके हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। करियर में नई नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं, वहीं व्यवसाय करने वालों को भी लाभकारी डील मिलने की संभावना है। नौ दुर्गाओं की असीम कृपा से धन-संपदा में वृद्धि होगी।

सिंह राशि (Leo zodiac sign)

शारदीय नवरात्रि 2025 सिंह राशि के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। इस अवधि में उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और एक सुनहरा समय शुरू होगा। सुख-समृद्धि का आगमन होगा, और धन संबंधी सभी मामले सफल होंगे। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे गृहस्थ जीवन में अपार खुशियां आएंगी।


धनु राशि (Sagittarius zodiac sign)

धनु राशि के जातकों के लिए भी यह समय लाभकारी रहेगा। आर्थिक उन्नति के नए अवसर खुलेंगे और आय के नए स्रोत सामने आएंगे। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति का अवसर मिल सकता है, वहीं छात्रों को भी सफलता प्राप्त होगी। इन राशियों के रुके हुए काम भी समय पर पूरे होंगे।

ये भी पढ़ें

Navratri Wishes 2025: “हे मां दुर्गा, बनाएं रखें कृपा”, मां के भक्तों को शारदीय नवरात्रि की ऐसे दें शुभकामनाएं
लाइफस्टाइल
रायपुर में नवरात्रि की धूम! घर-घर और मंदिरों में दीपों की रौनक, नौ दिन तक चलेगा उत्सव...(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

नवरात्रि

राशिफल

Published on:

22 Sept 2025 04:09 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Shardiya Navratri 2025: मां दुर्गा खोलेंगी भाग्य के द्वार, इन राशियों को मिल सकती है खुशियों की सौगात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.