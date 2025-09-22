Shardiya Navratri 2025: मां दुर्गा खोलेंगी भाग्य के द्वार, इन राशियों को मिल सकती है खुशियों की सौगात

Shardiya Navratri 2025 Horoscope: शारदीय नवरात्रि हर साल भक्तों के लिए उमंग और श्रद्धा लेकर आती है। माना जाता है कि मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और सौभाग्य का संचार होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक रहेगी। ज्योतिष के अनुसार, इन 9 दिनों में कुछ राशियों के जातकों के लिए भाग्य के नए दरवाजे खुल सकते हैं। आइए जानते हैं किन तीन राशियों पर मां की विशेष कृपा बरसने वाली है।