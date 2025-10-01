Shardiya Navratri 2025: घटस्थापना के नारियल का क्या करना चाहिए? जानिए शास्त्रों की राय

Shardiya Navratri 2025,Kalash-Nariyal Upay: हर साल की तरह इस बार भी शारदीय नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। साल 2025 में नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हुई थी, जो 2 अक्टूबर तक चलेगी। नौ दिनों तक मां दुर्गा के विविध रूपों की आराधना की जाती है, और इस दौरान कलश स्थापना (घटस्थापना) का विशेष महत्व होता है। कलश में पवित्र गंगाजल भरकर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है, जिसे पूरे नौ दिनों तक पूजन का केंद्र माना जाता है।