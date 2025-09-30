Navratri Vrat Breaking Tips: नवरात्र व्रत तोड़ते समय ये गलती न करें, वरना बिगड़ सकता है पाचन!

विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि लंबे उपवास के बाद यदि संतुलित आहार न लिया जाए तो स्वास्थ्य पर विपरीत असर हो सकता है। शोध बताते हैं कि शरीर 24 घंटों में शुगर रिजर्व का उपयोग कर लेता है और तीसरे दिन तक मेटाबॉलिज्म पूरी तरह बदलने लगता है। 2024 में Nature Metabolism में प्रकाशित एक स्टडी ने साबित किया कि तीन दिन का उपवास भी शरीर के कई अंगों में हजारों प्रोटीन बदलाव ला देता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों जैसे चरक संहिता में भी यही कहा गया है कि व्रत खोलते समय हल्के और सुपाच्य आहार से शुरुआत करनी चाहिए।