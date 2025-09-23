Navratri Day 3, Maa Chandraghanta Mantra: मां चंद्रघंटा का चमत्कारी मंत्र, आरती और पसंदीदा भोग की पूरी जानकारी

Maa Chandraghanta Mantra Aarti In Hindi: शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है, जो शक्ति, शौर्य और सौम्यता की प्रतीक हैं। देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों में मां चंद्रघंटा का स्वरूप सबसे शांत लेकिन प्रभावशाली माना जाता है। इनकी पूजा से जीवन के समस्त भय, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। मां का मस्तक घंटे के आकार के चंद्र से सुशोभित होता है, जो उनके दिव्य तेज का प्रतीक है। इस दिन भक्त विशेष मंत्रों, आरती और प्रिय भोग के माध्यम से मां को प्रसन्न करते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे मां चंद्रघंटा के चमत्कारी मंत्र, शुभ आरती, और वो भोग जो उन्हें अत्यंत प्रिय हैं ताकि आप पा सकें मां की विशेष कृपा और आशीर्वाद।