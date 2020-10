इस मंगल को होगा मंगल से सामना, जानें कैसे करें श्री राम भक्त हनुमान जी को प्रसन्न

: क्या होने जा रहा है 13 अक्टूबर 2020 को What is going to happen on October 13, 2020

: मंगल का उदय किस चीज का दे रहा है संकेत What is the rise of Mars indicating?

: एकादशी के दिन मंगल के सामने आने का प्रभाव Effect of facing Mars on Ekadashi

: अंतरिक्ष में मंगल की स्थिति The position of Mars in space

: धरती के लिए कितना खतरनाक How dangerous for the Earth