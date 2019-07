कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने फाइनल ईयर का रिजल्ट किया जारी, ऐसे करें चेक

Calcutta University Part 3 Result decalred : कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने बीए/बीएससी (ऑनर्स/मेजर) पार्ट 3 परीक्षा (BA/ BSc (Honours/ Major) Part 3 exam) और बीकॉम (ऑनर्स) पार्ट 3 परीक्षा (BCom (Honours) part 3 exam) का रिजल्ट ऑनलाइन जारी कर दिया है। आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल्स डालकर रिजल्ट देख सकते हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने मई माह में बीए/बीएससी पार्ट 1, 2 पूरक परीक्षा (BA/ BSc part 1, 2 supplementary exam) का रिजल्ट जारी कर दिया था। बीकॉम पार्ट 1, 2 पूरक परीक्षा (BCom part 1,2 supplementary exam) का रिजल्ट भी मई, 2019 में जारी कर दिए गए थे।

Calcutta University Part 3 Result : ऐसे करें चेक

-आधिकारिक वेबसाइट wbresults.nic.in पर लॉग इन करें

-"B.A./B.Sc. Part-III (Honours/Major) Examination, 2019 (under 1+1+1 System.)" and "B.Com. Part-III (Honours) Examination, 2019 (under 1+1+1 System.)" लिंक पर क्लिक करें

-अपना रोल नंबर एंटर कर सबमिट करें

-रिजल्ट को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें

