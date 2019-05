CBSE 10th class result 2019: बोर्ड ने कहा, आज जारी नहीं होगा रिजल्ट

CBSE 10th Result 2019: सीबीएसई ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि सीबीएसई 10वीं बोर्ड के एग्जाम आज जारी नहीं होंगे। नतीजे कब जारी किए जाएंगे, बोर्ड ने इस बाबत कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि बोर्ड के हाल के इतिहास के अनुसार 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित होने के 2-3 दिन बाद ही दसवीं बोर्ड के नतीजे भी घोषित कर दिए जाते हैं।

सीबीएसई ने पीआरओ रमा शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा, "मैं सभी स्कूलों के प्रिंसिपल, छात्रों, परिजनों और जनता को बताना चाहती हूं कि दसवीं की नतीजे आज जारी नहीं होंगे।" उन्होंने कहा कि बोर्ड आधिकारिक संचार माध्यम से परिणाम की तिथि, समय के बारे में विधिवत जानकारी देगा।"

उल्लेखनीय है कि सीबीएसई बोर्ड ने बारहवीं कक्षा के रिजल्ट भी बिना किसी पूर्व सूचना के ही जारी कर दिए थे। ऐसे में सभी लोग कयास लगा रहे हैं कि दसवीं कक्षा के नतीजे भी इसी तरह अचानक घोषित किए जा सकते हैं। बोर्ड के नतीजे उसकी आधिकारिक वेबसाइट http://cbse.nic.in/ तथा results.gov.in पर जारी किए जाएंगे, जहां से छात्र अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर उसका प्रिंट ले सकेंगे।

Rama Sharma, PRO CBSE: There is unconfirmed fake news being circulated on some social media platforms about CBSE class X results being announced today. It is to inform all Principals, students, parents and public that CBSE class X results will not be declared today. pic.twitter.com/Ta6Gdn7PYf