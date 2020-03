आरएएस मेन के परिणाम को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

आरएएस मुख्य परीक्षा-2018 (RAS Main Examination-2018) के परिणाम को लेकर बुधवार को हाइकोर्ट में सुनवाई होगी (Hearing in court)।



राजस्थान लोक सेवा आयोग जवाब पेश करेगा

इसमें (rpsc) राजस्थान लोक सेवा आयोग जवाब पेश करेगा (Rajasthan Public Service Commission will present the answer)। वहीं, हाइकोर्ट के आदेश के बाद ही आयोग परिणाम जारी करने का फैसला लेगा। दरअसल, हाइकोर्ट की सिंगल बेंच (High Court Single Bench) ने बीते अप्रेल में आरएएस प्रारंभिक परीक्षा-2018 के प्रश्न संख्या 11 और 22 को हटाने सहित नए सिरे से परिणाम जारी करने के आदेश दिए थे (In April, orders were issued to issue fresh results including removal of question no. 11 and 22 of RAS Preliminary Examination-2018)। इसके खिलाफ आयोग ने हाइकोर्ट की खंडपीठ में याचिका दायर की (Petition filed in the High Court bench)।

25 और 26 जून को आरएएस मुख्य परीक्षा का आयोजन किया था

हाइकोर्ट के आदेशानुसार 25 और 26 जून को आरएएस मुख्य परीक्षा का आयोजन किया था।



फैसले के बाद परिणाम

अभ्यर्थियों की कॉपियों की जांच हो चुकी है। परिणाम की कंप्यूटर और मैन्युअल जांच जारी है। हाइकोर्ट के फैसले के अनुसार आयोग मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करेगा। मालूम हो कि आयोग ने 1017 पदों के लिए परीक्षा कराई थी।