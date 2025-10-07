स्लम एरिया में बनेंगे लाखों नए PM आवास, निर्देश जारी, देखें जिलों की लिस्ट

इससे पहले सरकार ने ठेकेदारों के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों का निर्माण कराया था। इसमें कुछ ठेकेदारों ने समय पर राशि का भुगतान नहीं होने का हवाला देते हुए काम में लेटलतीफी की है। यही वजह है कि चिरहुला क्षेत्र के साइट में मकानों का निर्माण लंबे समय से अधूरा पड़ा है। नए सिरे से तैयार की जाने वाली योजना में पीपीपी मॉडल पर भी काम करने पर फोकस किया जाएगा। इसके तहत स्लम बस्तियों में ही मकान बनवाए जाने की तैयारी है। कुछ समय पहले ही निराला नगर की वर्षों पुरानी मलिन बस्ती को खाली कराया गया है। उस पर भी योजना बनाई जा रही है।