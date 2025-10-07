एमपी में मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान, बिहार चुनाव लड़ने की तैयारी, बता दी अपने पसंद की सीट

Singer Maithili Thakur on Bihar Election 2025 big statement (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
Maithili Thakur: मध्यप्रदेश के जबलपुर में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने आई भजन गायिका मैथिली ठाकुर ने बिहार चुनाव(Bihar Election 2025) लड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। मैथिली ठाकुर के बयान ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। मैथिली ने बिहार में अपने पसंद की सीट का भी खुलासा कर दिया है, जिससे वह चुनाव लड़ना चाहती हैं। साथ ही वे लगातार भाजपा नेताओं के संपर्क में है।
जबलपुर में भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियों के अनुपम सौंदर्य के बीच आयोजित 22वें नर्मदा महोत्सव के दूसरे और समापन दिवस पर सोमवार को संस्कृति, भक्ति और प्रकृति का अद्भुत संगम नजर आया। शरद पूर्णिमा पर चांदनी रात में मैथिली ठाकुर और लखवीर सिंह लक्खा की जादुई आवाज ने वादियों की खूबसूरती में चार-चांद लगा दिया। इसी दौरान लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने मीडिया द्वारा चुनाव लड़ने के सवाल पर अपना पहला रिएक्शन दिया। उन्होंने चुनाव लड़ने को लेकर पूछे गए सवाल कहा, "मैं भी टीवी पर देख रही हूं। मैं हाल ही में बिहार गई थी। मैं नित्यानंद राय जी से मिली। विनोद तावड़े जी से भी मिलने का अवसर मिला। मुलाकात हुई और बिहार के भविष्य के बारे में, बिहार में क्या चल रहा है उसके बारे में काफी बातें हुईं।"
बिहार के किस सीट ये चुनाव लड़ने के सवाल पर मैथिली ठाकुर ने कहा, "मैं अपने गांव के ही क्षेत्र में जाना चाहती हूं। वहां से एक अलग जुड़ाव है। वहां से शुरुआत होती है तो सीखने को मिलेगा। लोगों से मिलना-जुलना, लोगों की बातें सुनना, मुझे ज्यादा समझ में आएगा।" बता दें कि, अभी हाल ही में मैथिली ठाकुर की मुलाकात बीजेपी नेता नित्यानंद राय और विनोद तावड़े से हुई थी। इसके बाद से ही उनके बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। वहीं जबलपुर में दिए बयान ने इसे और हवा दे दी है।
वही कार्यक्रम में उन्होंने कहा- संस्कारधानी से ऐसा जुड़ाव बन गया है कि यहां आना घर जैसा लगता है। नर्मदा मैया आशीर्वाद देने के लिए बुला लेती हैं। भक्तिभाव से ओतप्रोत लोगों का यह बसेरा है। यह कहना था नर्मदा महोत्सव में प्रस्तुति देने आईं भजन गायिका मैथिली ठाकुर का। उन्होंने कहा कि वर्तमान में युवा वर्ग इंटरनेट पर ज्यादातर भजन सुनना पसंद कर रहे हैं। मैथिली ने कहा कि नई पीढ़ी अपनी जड़ों की ओर लौट रही है। उन्होंने का कि युवा अब चौपाइयां याद कर रहे हैं। रामायण पढ़ रहे हैं यह सब उन्होंने सभी के साथ रहकर जाना है।
