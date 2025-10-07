एमपी में मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान, बिहार चुनाव लड़ने की तैयारी, बता दी अपने पसंद की सीट

जबलपुर में भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियों के अनुपम सौंदर्य के बीच आयोजित 22वें नर्मदा महोत्सव के दूसरे और समापन दिवस पर सोमवार को संस्कृति, भक्ति और प्रकृति का अद्भुत संगम नजर आया। शरद पूर्णिमा पर चांदनी रात में मैथिली ठाकुर और लखवीर सिंह लक्खा की जादुई आवाज ने वादियों की खूबसूरती में चार-चांद लगा दिया। इसी दौरान लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने मीडिया द्वारा चुनाव लड़ने के सवाल पर अपना पहला रिएक्शन दिया। उन्होंने चुनाव लड़ने को लेकर पूछे गए सवाल कहा, "मैं भी टीवी पर देख रही हूं। मैं हाल ही में बिहार गई थी। मैं नित्यानंद राय जी से मिली। विनोद तावड़े जी से भी मिलने का अवसर मिला। मुलाकात हुई और बिहार के भविष्य के बारे में, बिहार में क्या चल रहा है उसके बारे में काफी बातें हुईं।"