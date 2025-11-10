Patrika LogoSwitch to English

रीवा

रीवा से दिल्ली आज शुरु हो रही पहली हवाई सेवा, पीएम मोदी ने भेजा शुभकामना संदेश, देखें पूरा शेड्यूल

72 Seater Air Service : रीवा एयरपोर्ट से कुछ देर में दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरु हो रही है। सीएम डॉ. मोहन यादव इस 72 सीटर हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। इसे लेकर पीएम मोदी ने शुभकामना संदेश भेजा है।

रीवा

image

Faiz Mubarak

Nov 10, 2025

72 Seater Air Service

रीवा से दिल्ली हवाई सेवा के लिए पीएम मोदी का शुभकामना संदेश (Photo Source- Patrika)

72 Seater Air Service :मध्य प्रदेश के रीवा में एयरपोर्ट लोकार्पण के एक साल बाद आज से दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरु हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रीवा से नई दिल्ली के लिए 72 सीटर हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। हवाई सेवा की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रीवा के साथ-साथ विंध्य वासियों को बधाई संदेश दिया है।

प्रधानंमत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश पत्र के माध्यम से बधाई देते हुए कहा- 'रीवा विमानतल से दिल्ली के लिए पहली वाणिज्यिक हवाई सेवा के शुभारंभ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।' पीएम ने संदेश में आगे लिखा- 'अपने समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक वैभव के लिए प्रसिद्ध रीवा अब हवाई संपर्क से नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। रीवा क्षेत्र के साथ यह पूर मध्य प्रदेश के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का क्षण है। ये नई उड़ान सेवा संपूर्ण विंध्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के एक नए युग का शुभारंभ करेगी।'

पीएम ने बताया- हवाई सेवा से किन क्षेत्रों को लाभ

'इस हवाई सेवा से क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुगमता तो मिलेगी ही, साथ ही व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में असीम संभावनाओं के द्वार भी खुलेंगे। ये पहल आत्मनिर्भर भारत के उस संकल्प को और सशक्त बनाएगी, जिसमें देश का प्रत्येक क्षेत्र विकास की मुल्यधारा से जुड़ सके।'

उड़ान योजना का उद्देश्य

उड़ान योजना का उद्देश्य भारत के हर इलाके, हर नागरिक और हर आकांक्षा को गति और दिशा प्रदान करना है। बीते वर्षों में इस अभियान को सामूहिक प्रयासों से जो ऊर्जा मिली, उसे देखना अत्यंत सुखद है। सबका साथ, सवका विकास, सवका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र के साथ आज भारत एक विकसित राष्ट्र की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि, मध्य प्रदेश सरकार के सतत्‌ प्रयासों और स्थानीय जनसहयोग से यह संकल्प और दृढ़ होगा। पीएम नो आगे लिखा- 'एक बार फिर से रीवा की स्थानीय जनता समेत समस्त प्रदेशवासियों और राज्य प्रशासन को इस उपलब्धि के लिए बहुत-वहुत शुभकामनाएं।

एयरपोर्ट परिसर पर सुबह 10 बजे शुरु होगा समारोह

उद्घाटन समारोह रीवा एयरपोर्ट परिसर पर सुबह 10 बजे शुरु होगा। समारोह में उप-मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल, सांसद रीवा जनार्दन मिश्र, सांसद सतना गणेश सिंह, सांसद सीधी डॉ. राजेश मिश्रा समेत अन्य जनप्रतिनिधि रहेंगे। एयरपोर्ट का शिलान्यास 15 फरवरी 2023 को किया गया था। इसी दिन से रीवा से जबलपुर, भोपाल, खजुराहो, सिंगरौली के लिए एयर टैक्सी और 17 सीटर हवाई जहाज की सुविधा शुरू की गई थी। जल्द ही रीवा से इंदौर के लिए भी 72 सीटर हवाई सेवा शुरू करने की योजना है।

सीएम का शेड्यूल देर रात तक नहीं आया

मुख्यमंत्री के रीवा आगमन से जुड़े कार्यक्रम का निर्धारित शेड्यूल देर रात तक जिला प्रशासन के पास नहीं पहुंचा। इसलिए ये भी तैयारी की गई है कि, अगर मुख्यमंत्री खुद रीवा नहीं आ सके तो किसी अन्य स्थान से उनके द्वारा वर्चुअली प्लेन का शुभारंभ कराया जाएगा। क्योंकि, कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भी वर्चुअल जुड़ेगे।

आज 12.05 बजे रवाना, कल से बदलेगा समय और किराया

रीवा से दिल्ली तक हवाई सेवा के जारी शेड्यूल में पहले दिन शुभारंभ की वजह से अलग समय निर्धारित किया गया है। पहली उड़ान दोपहर 12.05 बजे होगी। एलाइंस एयर कंपनी की प्लेन रीवा से उड़ान भरकर दो घंटे 15 मिनट का समय लेकर दोपहर 2.20 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। पहले दिन दिल्ली से रीवा का किराया 3734 रुपए निर्धारित किया गया है। दिल्ली से ये प्लेन सुबह 8.30 बजे चलेगा और सुबह 11.05 बजे रीवा पहुंचेगा। रीवा से दिल्ली के लिए इसका किराया 3680 रुपए प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है। इसके बाद 11 नवंबर से प्लेन का समय और किराया दोनों बदल जाएंगे। सायं 5.25 बजे दिल्ली से चलकर रात 8 बजे रीवा पहुंचेगी। इसका किराया 4994 रुपए होगा। वहीं, रीवा से 8.25 बजे रात को रवाना होने के बाद रात 10.40 बजे दिल्ली पहुंचेगी। इसका किराया 4940 रुपए होगा।

Published on:

10 Nov 2025 09:23 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / रीवा से दिल्ली आज शुरु हो रही पहली हवाई सेवा, पीएम मोदी ने भेजा शुभकामना संदेश, देखें पूरा शेड्यूल

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

