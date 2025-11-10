रीवा से दिल्ली कुछ देर में शुरु हो रही 72 सीटर हवाई सेवा, सीएम मोहन रवाना करेंगे पहली फ्लाइट

रीवा से दिल्ली तक हवाई सेवा के जारी शेड्यूल में पहले दिन शुभारंभ की वजह से अलग समय निर्धारित किया गया है। पहली उड़ान दोपहर 12.05 बजे होगी। एलाइंस एयर कंपनी की प्लेन रीवा से उड़ान भरकर दो घंटे 15 मिनट का समय लेकर दोपहर 2.20 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। पहले दिन दिल्ली से रीवा का किराया 3734 रुपए निर्धारित किया गया है। दिल्ली से ये प्लेन सुबह 8.30 बजे चलेगा और सुबह 11.05 बजे रीवा पहुंचेगा। रीवा से दिल्ली के लिए इसका किराया 3680 रुपए प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है। इसके बाद 11 नवंबर से प्लेन का समय और किराया दोनों बदल जाएंगे। सायं 5.25 बजे दिल्ली से चलकर रात 8 बजे रीवा पहुंचेगी। इसका किराया 4994 रुपए होगा। वहीं, रीवा से 8.25 बजे रात को रवाना होने के बाद रात 10.40 बजे दिल्ली पहुंचेगी। इसका किराया 4940 रुपए होगा।