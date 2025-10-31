अब ‘ऑपरेशन सिंदूर 2.0’ की तैयारी, आर्मी चीफ ने दी पाकिस्तान को चेतावनी

आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि मैं इस समय बेहद भावुक महसूस कर रहा हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस मातृभूमि में मेरा जन्म हुआ, वहां से लेकर आज यहां तक का सफर बेहद शानदार और रोमांचक रहा है। रीवा को लेकर उन्होंने कहा कि इस धरती ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। मैं लंबे समय से इस जगह पर आना चाहता था, इस धरती को छूना चाहता था और फिर उसका आशीर्वाद लेना चाहता था। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता था। जो मेरे जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं, जो मेरे आदर्श रहे हैं, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे दिशा प्रदान की है।