एमपी के किसानों के लिए आर्ट ऑफ लिविंग की बड़ी पहल,हरिहरपुर में किया ये काम

एमपी के किसानों के लिए श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग ने बड़ी पहल की है। संस्था ने रीवा जिले के हरिहरपुर में प्राकृतिक खेती के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण शुरु किया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने भी इसमें हिस्सा लिया। यहां प्राकृतिक खेती का मॉडल विकसित कर किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने प्रशिक्षण में आए किसानों से संवाद किया तथा प्राकृतिक खेती के गुणों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि रीवा प्राकृतिक खेती का हब बनेगा। बसामन मामा गौवंश वन्य विहार के साथ ही हिनौती गौधाम में भी प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि संबंधित क्षेत्र के किसान प्रशिक्षण प्राप्त कर प्राकृतिक खेती कर सकें।