रीवा

एमपी में जीतू पटवारी, उमंग सिंगार को पुलिस ने रोका, धक्का देते हुए आगे बढ़ गए कांग्रेसी

MP Congress- मध्यप्रदेश के रीवा से मंगलवार को कांग्रेस ने “न्याय सत्याग्रह” चालू किया, जिसमें पार्टी के 27 विधायकों के शामिल होने का दावा किया गया।

रीवा

deepak deewan

Aug 12, 2025

Jitu Patwari and Umang Singar stopped by police in MP
Jitu Patwari and Umang Singar stopped by police in MP -फाइल फोटो पत्रिका

MP Congress- मध्यप्रदेश के रीवा से मंगलवार को कांग्रेस ने “न्याय सत्याग्रह” चालू किया, जिसमें पार्टी के 27 विधायकों के शामिल होने का दावा किया गया। रीवा जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सत्याग्रह में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी शिरकत की। कांग्रेस नेताओं ने इस मौके पर प्रदेश में 22 वर्षों से सत्ता में काबिज बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। संबोधन के बाद जीतू पटवारी और उमंग सिंघार कार्यकर्ताओं के साथ कमिश्नर से मिलने कार्यालय पहुंचे लेकिन पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। इस बीच कई कार्यकर्ता पुलिस को धक्का देते हुए आगे बढ़कर कार्यालय में घुस गए।

न्याय सत्याग्रह में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि रीवा सहित प्रदेशभर में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। किसान, महिलाएं परेशान हैं, सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और लूट मची है। उन्होंने रीवा के विधायक व प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए।

पीसीसी जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उनकी आवाज को दबाना चाहती है। फर्जी वोट लेकर सत्ता की मलाई खा रही है। उन्होंने कहा कि लाड़ली बहनों को राखी पर मिठाई के ₹250 देकर राज्य सरकार ₹5000 रुपए का बिजली बिल भेज कर लूट रही है। ऐसी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए।

जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को गेट पर ही रोक लिया

न्याय सत्याग्रह के बाद कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता कमिश्नर से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे गए। वहां सीएसपी राजीव पाठक, और कोतवाली थाना प्रभारी श्रृंगेश राजपूत ने जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को गेट पर ही रोक लिया। इस बीच कुछ कांग्रेसी
पुलिस को धक्का देते हुए कमिश्रर कार्यालय में घुस गए।

Published on:

12 Aug 2025 09:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / एमपी में जीतू पटवारी, उमंग सिंगार को पुलिस ने रोका, धक्का देते हुए आगे बढ़ गए कांग्रेसी

