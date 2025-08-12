एमपी में जीतू पटवारी, उमंग सिंगार को पुलिस ने रोका, धक्का देते हुए आगे बढ़ गए कांग्रेसी

MP Congress- मध्यप्रदेश के रीवा से मंगलवार को कांग्रेस ने “न्याय सत्याग्रह” चालू किया, जिसमें पार्टी के 27 विधायकों के शामिल होने का दावा किया गया। रीवा जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सत्याग्रह में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी शिरकत की। कांग्रेस नेताओं ने इस मौके पर प्रदेश में 22 वर्षों से सत्ता में काबिज बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। संबोधन के बाद जीतू पटवारी और उमंग सिंघार कार्यकर्ताओं के साथ कमिश्नर से मिलने कार्यालय पहुंचे लेकिन पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। इस बीच कई कार्यकर्ता पुलिस को धक्का देते हुए आगे बढ़कर कार्यालय में घुस गए।