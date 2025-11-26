SIR के बीच एमपी में खुला बड़ा रहस्य! वोटर लिस्ट के नामों में बड़ी गड़बड़ी, उठे सवाल

यही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि, भाजपा और चुनाव आयोग की साठगाठ से ये संगठित तंत्र मताधिकार पर सीधा हमला है। उन्होंने दावा किया कि, राहुल गांधी जिन वोट चोरी नेटवर्क की बात पूरे देश में उठा रहे हैं, वो हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी उजागर होना शुरु हो गया है। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि चुनाव आयोग जल्दबाजी में एसआईआर प्रक्रिया के जरिए नई मतदाता सूची इसलिए बनवा रहा है ताकि गड़बड़ियां पकड़ में न आएं और भाजपा वोट चोरी में सफल हो सके। देवतालाब में एसआईआर प्रक्रिया की यह बड़ी गड़बड़ी अब प्रदेश भर में सवालों की बौछार खड़ी कर रही है।