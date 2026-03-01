धर्म नहीं बदला तो वायरल कर दी महिला की अश्लील फोटो, धमकाकर किया दुष्कर्म

पीडि़त महिला और उनकी बेटी की वर्ष 2022 में तबियत खराब हुई थी। आरोपी उनकी बेटी का इलाज करने के लिए आता था। जब महिला की तबियत खराब हुई तो उसने आरोपी से दवाई ली। आरोपी नशीली गोलियां महिला को खिला दी और जब वह अचेत हो गई तो उसकी न्यूड फोटो खींच ली। बाद में फोटो वायरल करने की धमकी देकर महिला को ब्लैक करने लगा और उसके साथ बलात्कार करता रहा। जब आरोपी ज्यादती कम नहीं हुई तो अगस्त 2022 को महिला ने जवा थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था जिसको न्यायालय ने जेल भेज दिया था। मई 2025 में आरोपी जेल से छूटकर आया था जो पीडि़त महिला पर धर्म परिवर्तन कर दबाव बना रहा है।