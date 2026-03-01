हूटर लगी गाड़ी के बोनट पर बैठकर बीयर पीते युवक का वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में वाहन का नंबर एमपी 19 जेड एल 849 नजर आ रहा है जबकि आखिरी का नंबर स्पष्ट नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि किसी अधिकारी के कार्यालय में प्राइवेट वाहन लगा हुआ है जिसको लेकर ड्राइवर अपने दोस्तों के साथ दारु पार्टी कर रहा था। यह वाहन काफी देर तक चाकघाट कस्बे में खड़ा रहा और बाद में बीयर पीने के बाद उसमें सवार युवक चले गए। हूटर लगे वाहन में यह नवाबी ठाठ देखकर लोग हैरान रह गए। बता दें कि ये पहली बार नहीं जब इस तरह से सरकारी कार्यालय में लगे प्राइवेट वाहन में शराबखोरी की गई हो, इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। पुलिस फिलहाल हूटर लगी गाड़ी के बोनट पर बैठकर शराब पीने वाले युवक की पहचान करने में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर मामला संज्ञान में आया है, मामले की जांच की जा रही है।