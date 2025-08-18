प्रेमी के लिए छोड़ा पति का घर, मिला धोखा तो शादीशुदा महिला ने दी जान

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शादीशुदा महिला ने जिस प्रेमी के लिए अपने पति और ससुराल को छोड़ दिया, उसी प्रेमी ने उसे धोखा दे दिया। इस धोखे को महिला बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने अपनी जान दे दी। घटना लौर थाना क्षेत्र की है। पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी है।
महिला को शादी का झांसा देकर प्रेमी ने डेढ़ साल तक शारीरिक शोषण किया और बाद में शादी से इंकार कर दिया। इससे दुखी पीड़िता ने शनिवार को जहर खाकर आत्महत्या कर ली। लौर क्षेत्र की शादीशुदा महिला का आरोपी इकबाल अंसारी के साथ प्रेम प्रसंग चलता था। उसकी शादी फरवरी 2024 को हुई थी और दो बार ससुराल गई थी। बाद में प्रेमी इकबाल अंसारी ने उसको अपनी ससुराल छोडऩे और उसके साथ शादी का वादा किया, जिस पर वह अपने ससुराल नहीं गई और मायके में ही रहने लगी। इस दौरान आरोपी युवती का शारीरिक शोषण करता रहा।
महिला के परिजन ने बताया कि शनिवार को शादी की बात कर महिला का इकबाल के साथ विवाद हुआ। उसने फोन करके शादी से इनकार किया और बोला कि तुम जहर खाकर मर जाओ। इससे नाराज युवती ने शनिवार सुबह घर में रखे कीटनाशक का सेवन कर लिया। हालत बिगडऩे पर परिजन अस्पताल ले गए शाम को मौत हो गई। पुलिस मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने युवक के धोखे और प्रताडऩा से तंग आकर युवती के जहर खाने का आरोप लगाया है।
वहीं बिछिया थाने के महाजन टोला में युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या की है। यहां रहने वाले सुरेश साकेत ने रविवार की सुबह करीब 11 बजे के आसपास घर के अंदर यह आत्मघाती कदम उठाया है। घटना की जानकारी होने पर परिजनों नेे पुलिस को सूचना दी जिस पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। युवक ने किन कारणों की वजह ये यह आत्मघाती कदम उठाया है इसका पता नहीं चल पाया है।