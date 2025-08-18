प्रेमी के लिए छोड़ा पति का घर, मिला धोखा तो शादीशुदा महिला ने दी जान

महिला को शादी का झांसा देकर प्रेमी ने डेढ़ साल तक शारीरिक शोषण किया और बाद में शादी से इंकार कर दिया। इससे दुखी पीड़िता ने शनिवार को जहर खाकर आत्महत्या कर ली। लौर क्षेत्र की शादीशुदा महिला का आरोपी इकबाल अंसारी के साथ प्रेम प्रसंग चलता था। उसकी शादी फरवरी 2024 को हुई थी और दो बार ससुराल गई थी। बाद में प्रेमी इकबाल अंसारी ने उसको अपनी ससुराल छोडऩे और उसके साथ शादी का वादा किया, जिस पर वह अपने ससुराल नहीं गई और मायके में ही रहने लगी। इस दौरान आरोपी युवती का शारीरिक शोषण करता रहा।