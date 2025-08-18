Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रीवा

प्रेमी के लिए छोड़ा पति का घर, मिला धोखा तो शादीशुदा महिला ने दी जान

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शादीशुदा महिला ने जिस प्रेमी के लिए अपने पति और ससुराल को छोड़ दिया, उसी प्रेमी ने उसे धोखा दे दिया।

रीवा

Avantika Pandey

Aug 18, 2025

Married woman committed suicide
Married woman committed suicide (फोटो सोर्स : एआई जेनरेटेड)

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शादीशुदा महिला ने जिस प्रेमी के लिए अपने पति और ससुराल को छोड़ दिया, उसी प्रेमी ने उसे धोखा दे दिया। इस धोखे को महिला बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने अपनी जान दे दी। घटना लौर थाना क्षेत्र की है। पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी है।

शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण

महिला को शादी का झांसा देकर प्रेमी ने डेढ़ साल तक शारीरिक शोषण किया और बाद में शादी से इंकार कर दिया। इससे दुखी पीड़िता ने शनिवार को जहर खाकर आत्महत्या कर ली। लौर क्षेत्र की शादीशुदा महिला का आरोपी इकबाल अंसारी के साथ प्रेम प्रसंग चलता था। उसकी शादी फरवरी 2024 को हुई थी और दो बार ससुराल गई थी। बाद में प्रेमी इकबाल अंसारी ने उसको अपनी ससुराल छोडऩे और उसके साथ शादी का वादा किया, जिस पर वह अपने ससुराल नहीं गई और मायके में ही रहने लगी। इस दौरान आरोपी युवती का शारीरिक शोषण करता रहा।

ये भी पढ़ें

आपत्तिजनक तस्वीरें पहुंची ससुराल तो शादीशुदा महिला ने दे दी जान
भोपाल
MP News

धोखे और प्रताडऩा का आरोप

महिला के परिजन ने बताया कि शनिवार को शादी की बात कर महिला का इकबाल के साथ विवाद हुआ। उसने फोन करके शादी से इनकार किया और बोला कि तुम जहर खाकर मर जाओ। इससे नाराज युवती ने शनिवार सुबह घर में रखे कीटनाशक का सेवन कर लिया। हालत बिगडऩे पर परिजन अस्पताल ले गए शाम को मौत हो गई। पुलिस मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने युवक के धोखे और प्रताडऩा से तंग आकर युवती के जहर खाने का आरोप लगाया है।

फंदा लगाकर युवक ने की आत्महत्या

वहीं बिछिया थाने के महाजन टोला में युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या की है। यहां रहने वाले सुरेश साकेत ने रविवार की सुबह करीब 11 बजे के आसपास घर के अंदर यह आत्मघाती कदम उठाया है। घटना की जानकारी होने पर परिजनों नेे पुलिस को सूचना दी जिस पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। युवक ने किन कारणों की वजह ये यह आत्मघाती कदम उठाया है इसका पता नहीं चल पाया है।

ये भी पढ़ें

शादीशुदा प्रेमिका से पहाड़ी पर प्रेमी ने की मुलाकात, और फिर…
ग्वालियर
Crime in gwalior

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 02:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / प्रेमी के लिए छोड़ा पति का घर, मिला धोखा तो शादीशुदा महिला ने दी जान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.