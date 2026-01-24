एमपी में बड़ी पहल, गौ कथा और प्राकृतिक खेती पर कथा करा रही सरकार

खास बात यह है कि आयोजन स्थल में बनने वाला प्रसाद में प्राकृतिक खेती से उत्पादित अन्न व सब्जी का ही उपयोग किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इसके लिए विशेष उन्होंने निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल, पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी, बसामन मामा गौवंश वन्य विहार के सचिव डॉ. राजेश मिश्रा सहित अन्य संबद्ध नागरिक और अधिकारी उपस्थित रहे। बता दें कि बसामन मामा गौवंश वन्य विहार में 12 से 14 फरवरी तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक कथा होगी।