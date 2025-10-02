गांधी जयंती पर सेंट्रल जेल से रिहा हुए 12 कैदी, हत्या सहित कई दूसरी धाराओं में काटी लंबी सजा

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा स्थित केंद्रीय जेल से गुरुवार को 12 कैदियों को रिहा किया गया है। यह रिहाई राज्य शासन के निर्देश पर की गई है। सभी कैदी कई सालों में सजा काट इन कैदियों को जेल प्रशासन के द्वारा समय से ही पहले अवसर दिया गया।
इन कैदियों को रिहाई गांधी जयंती पर विशेष पहल के तहत दी गई है। शासन की गाइडलाइन के अनुसार जिला स्तरीय समिति के द्वारा प्रस्ताव भेजा जाता है। जिसके बाद मुख्यालय और राज्य सरकार की मंजूरी के बाद रिहाई दी जाती है।
रिहा किए गए कैदी (धारा 302) के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। इसमें ज्यादातर लोगों को 14 साल की वास्तविक सजा और माफी मिलाकर कुल 20 साल का समय जेल में बिताया है। साथ ही एक कैदी एससी-एसटी एक्ट के तहत सजा पा चुका था। रिहा हुए कैदियों में सत्येंद्र सिंह परिहार, देवलाल सिंह, रामराज गोंड, धनीराम सिंह, लालन पाव, रामनरेश बैगा, संतोष कुमार सिंह, रामू बसोर, जियालाल बसोर, भारत सिंह, बिक लनू सिंह गोड़ और राकेश द्विवेदी हैं।
जेल अधीक्षक एस. के. उपाध्याय के द्वारा सभी कैदियों से अपील की गई है कि वह फिर से किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में शामिल न हों और समाज में अच्छे नागरिक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करें।
बड़ी खबरेंView All
रीवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग