गांधी जयंती पर सेंट्रल जेल से रिहा हुए 12 कैदी, हत्या सहित कई दूसरी धाराओं में काटी लंबी सजा

रिहा किए गए कैदी (धारा 302) के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। इसमें ज्यादातर लोगों को 14 साल की वास्तविक सजा और माफी मिलाकर कुल 20 साल का समय जेल में बिताया है। साथ ही एक कैदी एससी-एसटी एक्ट के तहत सजा पा चुका था। रिहा हुए कैदियों में सत्येंद्र सिंह परिहार, देवलाल सिंह, रामराज गोंड, धनीराम सिंह, लालन पाव, रामनरेश बैगा, संतोष कुमार सिंह, रामू बसोर, जियालाल बसोर, भारत सिंह, बिक लनू सिंह गोड़ और राकेश द्विवेदी हैं।