एमपी भाजपा में एक और बगावत, पार्षदों ने खोला दिया मोर्चा

इस मामले पर कलेक्टर ने मंगलवार को पार्षदों से मुलाकात करने के लिए कहा है और नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है। विरोध पर उतरे पार्षदों में तीन पीआईसी के मेंबर बताए गए हैं। इन पार्षदों का यह भी आरोप है कि विकास कार्य अध्यक्ष की मनमानी की वजह से बाधित हो रहे हैं। जनता की समस्याएं पार्षद उनके सामने रखते हैं तो वह अभद्र तरीके से बर्ताव करते हैं। उनकी इस लापरवाही की वजह से चाकघाट नगर का विकास कार्य भी प्रभावित हो रहा है। इस वजह से अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अध्यक्ष को हटाकर नए अध्यक्ष का चयन करने की मांग की गई है। कुछ दिन पहले ही मऊगंज जिले में नईगढ़ी नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है। पूर्व में अन्य परिषदों में विरोध के स्वर सामने आ चुके हैं।