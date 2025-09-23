Patrika LogoSwitch to English

रीवा

रीवा

एमपी भाजपा में एक और बगावत, पार्षदों ने खोला दिया मोर्चा

MP News: मध्यप्रदेश भाजपा में इन दिनों सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है।

रीवा

Himanshu Singh

Sep 23, 2025

mp news

MP News: सत्ताधारी दल भाजपा में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के भीतर लगातार टकराव की खबरें आ रही हैं। अब मध्यप्रदेश के रीवा जिले की नगर परिषद चाकघाट में अध्यक्ष विभव जायसवाल और पार्षदों का विवाद सामने आया है। नगर परिषद के कई पार्षद सोमवार को कलेक्टर के पास अविश्वास प्रस्ताव लेकर पहुंचे। इन पार्षदों ने दावा किया कि परिषद के 15 पार्षदों में से 12 पार्षदों का समर्थन एक साथ है और अध्यक्ष के बर्ताव को लेकर सभी पार्षद नाराज हैं। दोपहर बाद कलेक्टर की गैर मौजूदगी में पार्षदों ने अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

इस मामले पर कलेक्टर ने मंगलवार को पार्षदों से मुलाकात करने के लिए कहा है और नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है। विरोध पर उतरे पार्षदों में तीन पीआईसी के मेंबर बताए गए हैं। इन पार्षदों का यह भी आरोप है कि विकास कार्य अध्यक्ष की मनमानी की वजह से बाधित हो रहे हैं। जनता की समस्याएं पार्षद उनके सामने रखते हैं तो वह अभद्र तरीके से बर्ताव करते हैं। उनकी इस लापरवाही की वजह से चाकघाट नगर का विकास कार्य भी प्रभावित हो रहा है। इस वजह से अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अध्यक्ष को हटाकर नए अध्यक्ष का चयन करने की मांग की गई है। कुछ दिन पहले ही मऊगंज जिले में नईगढ़ी नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है। पूर्व में अन्य परिषदों में विरोध के स्वर सामने आ चुके हैं।

इस्तीफा देने की चेतावनी

चाकघाट के पार्षदों ने कहा है कि उनके अविश्वास प्रस्ताव पर यदि कार्रवाई नहीं होगी तो वह अपने पार्षद पद से इस्तीफा दे देंगे। यह भी पार्षदों की ओर से दावा किया गया है कि सभी ने अपना इस्तीफा तैयार रखा है, यदि कार्रवाई में आनाकानी होगी तो इस्तीफा कलेक्टर को सौंप देंगे।

बीते दिनों पोस्टर से गायब थी डिप्टी सीएम की तस्वीरें

बीते दिनों चाकघाट में आयोजित सभा में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला, भाजपा जिला अध्यक्ष सहित क्षेत्र के कई वरिष्ठ नेताओं की तस्वीरें पोस्टर-बैनर से गायब थीं। शुक्ला रीवा में मौजूद रहने के बावजूद कार्यक्रम नहीं गए थे। इसे राजेन्द्र शुक्ला और त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी के बीच टकराव से जोड़ा जा रहा है। हालांकि पार्षदों ने कहा है कि दोनों उनके वरिष्ठ नेता हैं, परिषद अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा पार्षदों का स्थानीय मामला है।

Published on:

23 Sept 2025 02:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / एमपी भाजपा में एक और बगावत, पार्षदों ने खोला दिया मोर्चा

