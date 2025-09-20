Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रीवा

भाजपा विधायक ने पूर्व सीएम को बताया ‘मौलाना दिग्विजय सिंह’, सियासी घमासन तेज

MP News: मध्यप्रदेश के विंध्य में शुक्रवार को जमकर सियासी बयानबाजी देखने को मिली।

रीवा

Himanshu Singh

Sep 20, 2025

mp news
फोटो- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश के विंध्य में सियासी पारा परवान पर चढ़ गया है। शुक्रवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्व. श्रीनिवास तिवारी के पोते और भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दिग्विजय सिंह को मौलाना तक कह डाला। यहीं नहीं अक्सर विवादों में घिरे रहने वाले भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने बघेली में पूर्व सीएम के लिए कहा कि दिग्विजय का हुरै का हमहूं तैयार हैन।

सिद्धार्थ तिवारी बोले- 'मौलाना दिग्विजय सिंह'

त्थोंथर से भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि कांग्रेस को इस प्रदेश में और उसके चरित्र को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। जनता से उन्होंने पूछा कि जानता है क्या मुझसे ज्यादा कोई। यह वही कांग्रेस पार्टी, उनके एक नेता हैं। जो रीवा आए हुए थे। उनका नाम है आदरणीय मौलाना दिग्विजय सिंह। यह वही नेता हैं, जो ओसामा जैसे आतंकवादी को ये ओसामा जी बुलाते थे। और लगता है कि यही राहुल गांधी के गुरू भी थे। इसलिए राहुल गांधी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल संसद से लेकर हर सभा में करते हैं। साथियों मेरे बाबा आपके विधायक थे।

कांग्रेस ने श्रीनिवास तिवारी को धोखा देने का काम किया

कांग्रेस ने हर पल श्रीनिवास तिवारी जी को धोखा देने का काम किया है। 1977 में कांग्रेस ने उनका टिकट काटकर मनगवां से त्योंथर भेज कि ये हार जाएंगे। त्योंथर ने उनको हाथों हाथ लिया और चुनाव जीताकर भेजा था। 1980 में कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस की सरकार में संजय गांधी अस्पताल लेकर आए थे। तो कांग्रेस ने उनको क्या सजा दी थी, उन्होंने उनका मंत्री पद छीन लिया था। जब 1985 में उनकी नाराजगी खत्म नहीं हुई थी तो उनकी त्योंथर से काट दिया था।

रीवा सांसद के विवादित बोल

बघेली में सांसद जनार्दन मिश्रा ने भाषण देते हुए कहा कि अबे सिद्धार्थ तिवारी जी कहत रहे हैं या दिग्विजय सिंह पूरे मध्यप्रदेश का हुर डारिस। 10 साल, सिद्धार्थ भाई तु ऐखर हर हुरै, हमहूं तैयार है। हम थोड़ी श्यान हैं। बता दें बघेली में हुरना शब्द किसी को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 02:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / भाजपा विधायक ने पूर्व सीएम को बताया ‘मौलाना दिग्विजय सिंह’, सियासी घमासन तेज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.