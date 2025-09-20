भाजपा विधायक ने पूर्व सीएम को बताया ‘मौलाना दिग्विजय सिंह’, सियासी घमासन तेज

त्थोंथर से भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि कांग्रेस को इस प्रदेश में और उसके चरित्र को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। जनता से उन्होंने पूछा कि जानता है क्या मुझसे ज्यादा कोई। यह वही कांग्रेस पार्टी, उनके एक नेता हैं। जो रीवा आए हुए थे। उनका नाम है आदरणीय मौलाना दिग्विजय सिंह। यह वही नेता हैं, जो ओसामा जैसे आतंकवादी को ये ओसामा जी बुलाते थे। और लगता है कि यही राहुल गांधी के गुरू भी थे। इसलिए राहुल गांधी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल संसद से लेकर हर सभा में करते हैं। साथियों मेरे बाबा आपके विधायक थे।