यूपी-महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों के लिए 26 से बंद होंगी बसें, परमिट समाप्त

पांच साल पहले इस तरह के परमिट कई बस ऑपरेटर्स को जारी हुए थे। जिसके चलते रीवा से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि राज्यों के लिए बसें जा रही है। पूर्व में जारी परमिट की अवधि बढ़ाने की मांग बस ऑपरेटर्स की ओर से लगातार की जा रही है। जिस पर अब तक परमिट को आगे बढ़ाने के संबंध में निर्देश नहीं आया है। अब सरकार के स्तर पर 26 जनवरी के पहले यदि कोई आदेश जारी किया जाता है तो ही बस आपरेटर्स को राहत मिलेगी, अन्यथा इनका संचालन बंद करना होगा। रीवा से सबसे अधिक बसें उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, बनारस आदि शहरों के लिए जा रही है।