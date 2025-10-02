गांधी जी की फोटो रख जमीन पर लेटे कांग्रेस विधायक, जिला प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा गुरुवार को जिला प्रशासन के खिलाफ कलेक्ट्रेट में मौन धरने पर बैठक गए। विधायक ने आरोप लगाया है कि प्रशासन के द्वारा उन्हें जानबूझकर इसलिए बैठकों और योजनाओं से दूर रखा जा रहा है क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से हैं।



दरअसल, पूरा मामला 25 सितंबर का बताया जा रहा है। एसीएस रश्मि अरुण शमी के नेतृत्व में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। जिसको लेकर कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने आरोप लगाया था कि उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई और न ही पत्र भेजा गया और न कोई फोन करके जानकारी दी गई।



हालांकि, यह पहला मौका नहीं है कि अभय मिश्रा को बैठकों से दूर रखा गया था। इससे पहले 18 मई 2025 को रीवा के सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल की बैठक हुई थी। उसमें भी कांग्रेस विधायक को आमंत्रित नहीं किया गया था।

जिससे नाराज होकर विधायक बापू की फोटो लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह जमीन पर लेट गए।

