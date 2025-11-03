Patrika LogoSwitch to English

रीवा

एमपी में 8 हजार की रिश्वत लेते’डॉक्टर और सुपरवाइजर’ रंगे हाथों धराए, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा जिले में डॉक्टर और सुपरवाइज को लोकायुक्त ने 8 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है।

Google source verification

रीवा

image

Himanshu Singh

Nov 03, 2025

rewa news

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वत लेने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कोई न कोई भ्रष्ट कर्मचारी-अधिकारी लोकायुक्त के हत्थे चढ़ता रहता है। ऐसा ही मामला रीवा जिले से सामने आया है। यहां पर डॉक्टर और सुपरवाइजर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है।

शिकायतकर्ता जय प्रकाश गुप्ता निवासी ग्राम पोस्ट हटवा, तहसील रायपुर कर्चुलियान ने बताया कि 9 अक्टूबर 2025 को लोकायुक्त कार्यालय रीवा में आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन में बताया गया था कि बीएमओ डॉ. कल्याण सिंह एवं सुपरवाइजर शिव शंकर तिवारी के द्वारा फर्स्ट-एड क्लिनिक चलाने की अनुमति देने की एवज में 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे हैं।

8 हजार की रिश्वत लेते धराए डॉक्टर और सुपरवाइजर

लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाटीदार ने टीम का गठन किया। सत्यापन के दौरान मामला सही पाया। जिसके बाद लोकायुक्त ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए डॉ बीएमओ डॉ. कल्याण सिंह एवं सुपरवाइजर शिव शंकर तिवारी को 8 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन अधिनियम 2018) की धारा 7 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। लोकायुक्त टीम द्वारा आगे की विवेचना जारी है।

03 Nov 2025 05:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / एमपी में 8 हजार की रिश्वत लेते’डॉक्टर और सुपरवाइजर’ रंगे हाथों धराए, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

