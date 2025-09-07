एमपी के सबसे ऊंचे वॉटरफॉल पहुंचे डॉ मोहन यादव, देखी दूधिया जल धारा

आपको बता दें कि एमपी का सबसे ऊंचा जल प्रपात बहुती है। जो कि रीवा से 75 किलोमीटर दूर मऊगंज जिले में स्थित है। यह विन्ध्य ही नहीं बल्कि पूरे मध्यप्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बहुती में सेलर नदी 650 फिट की ऊंचाई से दो धाराओं में विभक्त होकर गिरती है। नीचे सुंदर कुंड और चारों ओर घने जंगल हैं। जुलाई से सितम्बर माह तक इस प्रपात का सौंदर्य अपने चरम पर होता है। प्रपात के समीप ही अष्टभुजा देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। यहां पर उत्तरप्रदेश के पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं।

