रीवा

एमपी के सबसे ऊंचे वॉटरफॉल पहुंचे डॉ मोहन यादव, देखी दूधिया जल धारा

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मऊगंज पहुंचकर बहुती जलप्रपात से दूधिया जल धारा गिरती देखी।

रीवा

Himanshu Singh

Sep 07, 2025

mohan yadav

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव रविवार को मऊगंज जिले पहुंचे। इस दौरान वह नई गढ़ी जनपद पंचायत के बहुती वॉटरफॉल पहुंचे। उन्होंने व्यू प्वाइंट से दूधिया जल धारा गिरती देखी। उसके साथ बनने वाले सात रंगे के रेनबो यानी इंद्रधनुष को देखकर आनंद उठाया।

कलेक्टर मऊगंज संजय जैन ने बताया कि बहुती जल प्रपात को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने एवं जन सुविधाओं के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए लागत की कार्ययोजना प्रस्तावित की गई है। बहुती प्रपात के अप स्ट्रीम में स्टॉप डैम का निर्माण प्रस्तावित है। स्टॉप डैम में जल का संचय होने से वाटर फॉल की जल धारा का 12 महीनों देखने को मिलेगी।

एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात

आपको बता दें कि एमपी का सबसे ऊंचा जल प्रपात बहुती है। जो कि रीवा से 75 किलोमीटर दूर मऊगंज जिले में स्थित है। यह विन्ध्य ही नहीं बल्कि पूरे मध्यप्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बहुती में सेलर नदी 650 फिट की ऊंचाई से दो धाराओं में विभक्त होकर गिरती है। नीचे सुंदर कुंड और चारों ओर घने जंगल हैं। जुलाई से सितम्बर माह तक इस प्रपात का सौंदर्य अपने चरम पर होता है। प्रपात के समीप ही अष्टभुजा देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। यहां पर उत्तरप्रदेश के पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं।

Published on:

07 Sept 2025 05:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / एमपी के सबसे ऊंचे वॉटरफॉल पहुंचे डॉ मोहन यादव, देखी दूधिया जल धारा

