500 रुपए नहीं देने पर प्रसूता को ड्राइवर ने एंबुलेंस से उतारा, दो घंटे तक सड़क पर बैठी रही महिला

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा जिले गुढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां डिलीवरी के बाद सोमवार को छुट्टी मिलने पर प्रसूता को 108 एंबुलेंस चालक घर पहुंचाने के लिए पहुंचा। मगर, उसने बीच रास्ते में प्रसूता को उतार दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि चालक ने 500 रुपए मांगे और पैसे न मिलने पर नवजात के साथ महिला को धूप में छोड़कर चल गया।



दरअसल, बरसैता निवासी महिला की डिलीवरी 27 सितंबर की रात में हुई थी। इसके बाद सोमवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। प्रसूता के पति सतेंद्र ने बताया कि कर्मचारियों के कहने पर एंबुलेंस 108 को फोन लगाया। गाड़ी आई तो उसमें प्रसूता को शिफ्ट कर दिया गया। फिर एंबुलेंस चालक ने 500 सौ रुपए मांगे तो हमने 100 रुपए देना चाहा, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। इसके बाद अस्पताल के बाहर लाकर हाथ पकड़ा और पत्नी को गाड़ी से उतार दिया।