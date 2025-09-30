500 रुपए नहीं देने पर प्रसूता को ड्राइवर ने एंबुलेंस से उतारा, दो घंटे तक सड़क पर बैठी रही महिला

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा जिले गुढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां डिलीवरी के बाद सोमवार को छुट्टी मिलने पर प्रसूता को 108 एंबुलेंस चालक घर पहुंचाने के लिए पहुंचा। मगर, उसने बीच रास्ते में प्रसूता को उतार दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि चालक ने 500 रुपए मांगे और पैसे न मिलने पर नवजात के साथ महिला को धूप में छोड़कर चल गया।
दरअसल, बरसैता निवासी महिला की डिलीवरी 27 सितंबर की रात में हुई थी। इसके बाद सोमवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। प्रसूता के पति सतेंद्र ने बताया कि कर्मचारियों के कहने पर एंबुलेंस 108 को फोन लगाया। गाड़ी आई तो उसमें प्रसूता को शिफ्ट कर दिया गया। फिर एंबुलेंस चालक ने 500 सौ रुपए मांगे तो हमने 100 रुपए देना चाहा, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। इसके बाद अस्पताल के बाहर लाकर हाथ पकड़ा और पत्नी को गाड़ी से उतार दिया।
सतेंद्र ने बताया कि दो घंटे तक हम वहीं बैठे रहे। फिर नर्स रश्मि पटेल के बताने पर अस्पताल के डॉ कल्याण सिंह ने दोबारा फोन लगवाया। करीब दो घंटे बाद दूसरी एबुलेंस आई तो प्रसूता घर पहुंची। गौरतलब है कि जननी सुरक्षा व 108 एबुलेंस नि:शुल्क सेवा देती हैं। इसके बावजूद ऐसे कई मामले सामने आते हैं। जिसमें पैसों की मांग की जाती है। हालांकि इस मामले में कंपनी के विभागीय समन्वयक ऋषिराज गौतम ने ड्राइवर को सेवा से हटाने की बात कही है।
बीएमओ डॉ कल्याण सिंह ने बताया कि प्रसूता को सड़क पर नहीं उतारा था। केंद्र से जैसे ही बैठाया, वैसे ही उसने दूसरा फोन अटेंड कर लिया और चला गया। हमने जिला मुयालय पर बात कर परिजनों से दोबारा फोन लगवाया और 1 घंटे बाद दूसरी एबुलेंस आई, जिससे प्रसूता को घर भेजा गया।
