रीवा

500 रुपए नहीं देने पर प्रसूता को ड्राइवर ने एंबुलेंस से उतारा, दो घंटे तक सड़क पर बैठी रही महिला

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा जिले के गुढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से चौंकाने वाला मामला सामने आया है।

रीवा

Himanshu Singh

Sep 30, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा जिले गुढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां डिलीवरी के बाद सोमवार को छुट्टी मिलने पर प्रसूता को 108 एंबुलेंस चालक घर पहुंचाने के लिए पहुंचा। मगर, उसने बीच रास्ते में प्रसूता को उतार दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि चालक ने 500 रुपए मांगे और पैसे न मिलने पर नवजात के साथ महिला को धूप में छोड़कर चल गया।

दरअसल, बरसैता निवासी महिला की डिलीवरी 27 सितंबर की रात में हुई थी। इसके बाद सोमवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। प्रसूता के पति सतेंद्र ने बताया कि कर्मचारियों के कहने पर एंबुलेंस 108 को फोन लगाया। गाड़ी आई तो उसमें प्रसूता को शिफ्ट कर दिया गया। फिर एंबुलेंस चालक ने 500 सौ रुपए मांगे तो हमने 100 रुपए देना चाहा, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। इसके बाद अस्पताल के बाहर लाकर हाथ पकड़ा और पत्नी को गाड़ी से उतार दिया।

दो घंटे तक बैठे रहे

सतेंद्र ने बताया कि दो घंटे तक हम वहीं बैठे रहे। फिर नर्स रश्मि पटेल के बताने पर अस्पताल के डॉ कल्याण सिंह ने दोबारा फोन लगवाया। करीब दो घंटे बाद दूसरी एबुलेंस आई तो प्रसूता घर पहुंची। गौरतलब है कि जननी सुरक्षा व 108 एबुलेंस नि:शुल्क सेवा देती हैं। इसके बावजूद ऐसे कई मामले सामने आते हैं। जिसमें पैसों की मांग की जाती है। हालांकि इस मामले में कंपनी के विभागीय समन्वयक ऋषिराज गौतम ने ड्राइवर को सेवा से हटाने की बात कही है।

बीएमओ डॉ कल्याण सिंह ने बताया कि प्रसूता को सड़क पर नहीं उतारा था। केंद्र से जैसे ही बैठाया, वैसे ही उसने दूसरा फोन अटेंड कर लिया और चला गया। हमने जिला मुयालय पर बात कर परिजनों से दोबारा फोन लगवाया और 1 घंटे बाद दूसरी एबुलेंस आई, जिससे प्रसूता को घर भेजा गया।

mp news

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

30 Sept 2025 02:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / 500 रुपए नहीं देने पर प्रसूता को ड्राइवर ने एंबुलेंस से उतारा, दो घंटे तक सड़क पर बैठी रही महिला

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

एमपी के इस जिले में सड़क से अतिक्रमण हटाया, जाम की समस्या से मिलेगी राहत

mauganj news
रीवा

एमपी में स्कूटी पर ‘आशिकी’ के साथ कपल कर रहा था कुछ और भी…पहुंचे जेल

rewa
रीवा

एमपी में अफसर पर सीएम की सख्त कार्रवाई, किसान की कॉलर पकड़ना और गाली बकना पड़ा भारी

CM takes strict action against Tehsildar Virendra Patel in MP
रीवा

भाभी ने किया इंकार तो आग बबूला हुआ देवर और कर डाला बड़ा कांड..

rewa
रीवा

एमपी के बड़े अधिकारी की गुंडागर्दी, मां की गाली देते हुए युवक की कॉलर पकड़ी

Tehsildar Virendra Patel grabbed a farmer's collar while abusing him in Mauganj
रीवा
