20 दिन से गायब है विधायक, इस गैंग ने दी थी जान से मारने की धमकी

पुलिस ने भीड़ से विधायक को निकालकर गाड़ी तक पहुंचाया तो बड़ी संख्या में लोग नारेबाजी करते हुए गाड़ी के सामने खड़े हो गए। मामले में पुलिस ने करीब 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। 8 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 4 जनवरी को विधायक मऊगंज में थे। 5 को भोपाल रवाना हुए थे। जाने से पहले उन्होंने मूसा गैंग से खुद को खतरा बताया था। भोपाल में वे विश्राम गृह और गनमैन छोड़ किसी दूसरे स्थान पर रहे हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में भी विधायक की उपस्थिति पर संशय है।