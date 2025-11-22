‘400 एकड़’ में तैयार होगा ‘नया औद्योगिक क्षेत्र’, 25 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा जिले में 400 एकड़ जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। जहां त्योंथर में जमीन चिन्हित कर ली गई है। यहां पर फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। कुछ समय पहले सीएम डॉ मोहन यादव चाकघाट आए थे। यहां पर उन्होंने नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के निर्देश दिए थे।
एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन ने स्थान चिन्हित कर लिया है। त्योंथर के फरहदी, ढखरा, सोनौरी, कटरा, चक ढखरा और सींगोटोला में नया औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है। जिले में औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए नए उद्योग स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
कुछ समय पहले ही एक निजी संस्थान द्वारा 125 करोड़ रुपए की लागत से त्योंथर इलाके के ही टंगहा गांव में स्थापित किए जा रहे कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का भूमिपूजन हुआ है। इस संयंत्र के प्रारंभ होने से पराली और भूसे की समस्या का समाधान होगा तथा किसानों को फसल अवशेष का भी मूल्य मिलेगा। संयंत्र से प्रतिवर्ष 18000 टन जैविक खाद का निर्माण होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में आए प्रस्तावों में रीवा संभाग में 25 हजार लोगों को रोजगार मिलने का दावा किया जा रहा है। MPIDC की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रस्ताव से संभाग में 119 इकाइयां स्थापित होंगी। जिनमें 25 हजार 45 लोगों को रोजगार मिलेगा। बीते एक वर्ष के भीतर 35 इकाइयों के लिए भूमि का आवंटन भी हो चुका है, यहां 524.72 करोड़ रुपए का निवेश होना है। इन इकाइयों में 1372 लोगों को रोजगार मिलेगा। दावा है कि इनमें 161.78 करोड़ की लागत वाली 11 इकाइयों में उत्पादन भी शुरू हो गया है और 299 लोगों को रोजगार मिल चुका है। अभी 81 इकाइयों में 19 हजार 383 करोड़ का निवेश प्रारंभ करने के लिए वार्ता चल रही है। इन उद्योगों में 23374 लोगों को रोजगार मिलेगा।
MPIDC के कार्यकारी निदेशक यूके तिवारी हर क्षेत्र में एक बड़ा उद्योग आता है तो छोटे उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा होते हैं। त्योंथर क्षेत्र में नए औद्योगिक क्षेत्रों की तलाश जारी है।
