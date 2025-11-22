‘400 एकड़’ में तैयार होगा ‘नया औद्योगिक क्षेत्र’, 25 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में आए प्रस्तावों में रीवा संभाग में 25 हजार लोगों को रोजगार मिलने का दावा किया जा रहा है। MPIDC की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रस्ताव से संभाग में 119 इकाइयां स्थापित होंगी। जिनमें 25 हजार 45 लोगों को रोजगार मिलेगा। बीते एक वर्ष के भीतर 35 इकाइयों के लिए भूमि का आवंटन भी हो चुका है, यहां 524.72 करोड़ रुपए का निवेश होना है। इन इकाइयों में 1372 लोगों को रोजगार मिलेगा। दावा है कि इनमें 161.78 करोड़ की लागत वाली 11 इकाइयों में उत्पादन भी शुरू हो गया है और 299 लोगों को रोजगार मिल चुका है। अभी 81 इकाइयों में 19 हजार 383 करोड़ का निवेश प्रारंभ करने के लिए वार्ता चल रही है। इन उद्योगों में 23374 लोगों को रोजगार मिलेगा।



MPIDC के कार्यकारी निदेशक यूके तिवारी हर क्षेत्र में एक बड़ा उद्योग आता है तो छोटे उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा होते हैं। त्योंथर क्षेत्र में नए औद्योगिक क्षेत्रों की तलाश जारी है।