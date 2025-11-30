आउटसोर्स कर्मचारी ने खुद पर उड़ेगा पेट्रोल, दो महीने से नहीं मिला वेतन

गांधी मेमोरियल, संजय गांधी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सुरक्षाकर्मी से लेकर वार्ड ब्वॉय, सफाई कर्मचारी, कप्यूटर ऑपरेटर, तकनीकी सहायक तक आउटसोर्स से तैनात हैं। तीनों अस्पतालों में आउटसोर्स कर्मचारी उपलब्ध कराने का ठेका अभी हाइट्स कंपनी के पास है, जिसने एजाइल कंपनी को पेटी में ठेका दे रखा है। इस कंपनी ने 1 हजार से अधिक कर्मचारी अस्पतालों में तैनात किए हैं। कर्मचारियों ने बताया कि शासन के नियमानुसार आउटसोर्स कर्मियों को प्रत्येक माह 5 तारीख तक वेतन भुगतान करने का प्रावधान है। इसके बावजूद जब से एजाइल कंपनी को ठेका मिला है। तब से कभी भी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिला। वहीं एजाइल कंपनी के प्रबंधक विश्वास बाने ने कहा कि कभी-कभी तकनीकी कारणों से सैलरी में दिक्कत आती है। सर्वर का भी इश्यू हो रहा था, केवल एक कर्मचारी की नहीं कुछ और कर्मचारियों की भी इसी तरह सैलरी रूकी थी। संबंधित कर्मचारी ने बताया तो मैंने कहा कि शाम तक वेतन आ जाएगा लेकिन वह नहीं माना। फिर हमने अपनी जेब से उसका भुगतान कराया।