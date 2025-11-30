Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

आउटसोर्स कर्मचारी ने खुद पर उड़ेगा पेट्रोल, दो महीने से नहीं मिला वेतन

mp news: संजय गांधी अस्पताल के आउटसोर्स कर्मी ने आत्मदाह का किया प्रयास, वेतन न मिलने से नाराज था कर्मचारी, घटना के बाद तत्काल कराया भुगतान...।

2 min read
Google source verification

रीवा

image

Shailendra Sharma

Nov 30, 2025

rewa

outsource worker attempts self immolation due to salary delay

mp news: मध्यप्रदेश के रीवा में संजय गांधी अस्ताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक वार्ड ब्यॉय ने आत्महत्या का प्रयास किया। दो माह से वेतन न मिलने से नाराज आउटसोर्स कर्मचारी ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह की चेतावनी दी, फिर भी सुनवाई न होने पर पर कर्मचारी आत्मदाह का प्रयास करने लगा, जिस पर मौके पर रहे अन्य कर्मचारियों ने उसे पकड़ा। घटना की जानकारी लगते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में अस्पताल के अधिकारियों ने कंपनी से वेतन भुगतान का प्रयास कराया लेकिन बैंक एकाउंट में कुछ समस्या हुई तो फिर कर्मचारी का वेतन फोन-पे के माध्यम से कराया गया।

वेतन नहीं मिला तो आत्मदाह का प्रयास

वेतन न मिलने पर तीन दिन पहले आउटसोर्स कर्मचारियों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया था। इसके बाद भी जिमेदारों ने ध्यान नहीं दिया तो 27 नवबर को फिर कर्मचारियों का आक्रोश फूट पड़ा। कर्मचारियों ने डीन डॉ सुनील अग्रवाल का घेराव किया। इसके बाद शुक्रवार तक कई कर्मचारियों का वेतन आ गया लेकिन वार्ड ब्यॉय राहुल का वेतन नहीं आया था। अब उसका सब्र टूट गया और उसने आत्मदाह करने की कोशिश की। वार्ड ब्यॉय राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब सभी आउटसोर्स कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे, तब उसकी एजाइल कंपनी के प्रबंधक विश्वास बाने से कहासुनी हो गई थी। इस कारण ही उसका वेतन रोका गया। राहुल ने कहा कि अन्य कर्मचारियों का वेतन भी काटकर दिया गया है। राहुल ने बताया कि मामले की जानकारी डीन, अधीक्षक और कंपनी प्रबंधक को दी गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

एजाइल को ठेका मिलने के बाद से बिगड़ा सिस्टम

गांधी मेमोरियल, संजय गांधी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सुरक्षाकर्मी से लेकर वार्ड ब्वॉय, सफाई कर्मचारी, कप्यूटर ऑपरेटर, तकनीकी सहायक तक आउटसोर्स से तैनात हैं। तीनों अस्पतालों में आउटसोर्स कर्मचारी उपलब्ध कराने का ठेका अभी हाइट्स कंपनी के पास है, जिसने एजाइल कंपनी को पेटी में ठेका दे रखा है। इस कंपनी ने 1 हजार से अधिक कर्मचारी अस्पतालों में तैनात किए हैं। कर्मचारियों ने बताया कि शासन के नियमानुसार आउटसोर्स कर्मियों को प्रत्येक माह 5 तारीख तक वेतन भुगतान करने का प्रावधान है। इसके बावजूद जब से एजाइल कंपनी को ठेका मिला है। तब से कभी भी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिला। वहीं एजाइल कंपनी के प्रबंधक विश्वास बाने ने कहा कि कभी-कभी तकनीकी कारणों से सैलरी में दिक्कत आती है। सर्वर का भी इश्यू हो रहा था, केवल एक कर्मचारी की नहीं कुछ और कर्मचारियों की भी इसी तरह सैलरी रूकी थी। संबंधित कर्मचारी ने बताया तो मैंने कहा कि शाम तक वेतन आ जाएगा लेकिन वह नहीं माना। फिर हमने अपनी जेब से उसका भुगतान कराया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Nov 2025 09:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / आउटसोर्स कर्मचारी ने खुद पर उड़ेगा पेट्रोल, दो महीने से नहीं मिला वेतन

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्लॉट के विवाद में महिला को पीटा, एसपी से की शिकायत

rewa hindi news
रीवा

जेठ से बदला लेने और जिंदगी भर का जख्म देने के लिए बहू ने बच्चे को किया टारगेट

rewa
रीवा

अयोध्या श्रीराम मंदिर के शिखर ध्वज पर कोविदार है MP की देन, बन गया इतिहास

kovidara tree narendra modi ayodhya ram mandir dhwajarohan rewa lalit mp news
रीवा

SIR के बीच एमपी में खुला बड़ा रहस्य! वोटर लिस्ट के नामों में बड़ी गड़बड़ी, उठे सवाल

SIR
रीवा

‘400 एकड़’ में तैयार होगा ‘नया औद्योगिक क्षेत्र’, 25 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

rewa news
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.