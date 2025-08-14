रिश्वत लेते पकड़ाए रेवेन्यू इंस्पेक्टर को तीन साल जेल की सजा

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर रोजाना होने वाले एक्शन के बीच रीवा जिले में एक रिश्वतखोर रेवेन्यू इंस्पेक्टर को विशेष कोर्ट ने तीन साल जेल की सजा सुनाई है। तीन साल जेल की सजा सुनाने के साथ कोर्ट ने रिश्वतखोर रेवेन्यू इंस्पेक्टर पर 5 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माने न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। खास बात ये भी है कि कोर्ट में गवाहों के मुकरने के बाद भी कोर्ट ने सबूतों के आधार पर रेवेन्यू इंस्पेक्टर को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।