तहसील कार्यालय का बाबू ‘दो हजार’ की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया, लोकायुक्त ने की कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी बीच एक और ताजा मामला रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान तहसील कार्यालय से सामने आया है। जहां बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। लोकायुक्त आगे की कार्रवाई कर रही है।
दरअसल, फरियादी चंद्रकांत पाण्डेय (48) निवासी ग्राम सिरखिरी ने 29 अगस्त शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी जमीन के नक्शा तरमीम कराने की एवज में तहसील कार्यालय में पदस्थ बाबू रिश्वत की मांग रहा है। शिकायत की जांच व सत्यापन के बाद लोकायुक्त टीम ने ट्रैप की योजना बनाई।
लोकायुक्त ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार सर्किल पहाड़िया तहसील रायपुर कर्चुलियान में पदस्थ बाबू देवेंद्र साकेत को दो हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आरोपी बाबू के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।