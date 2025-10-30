एमपी के दो सगे भाइयों ने नैनीताल में खाया जहर, एक की मौत

काठगोदाम थाना प्रभारी के अनुसार, बलूटी रोड के किनारे जंगल में दो लोगों बेहोश की हालत में मिले थे। यहां पर मजदूर काम रहे थे। उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। यहां पर डॉक्टरों ने बड़े भाई शिवेश को मृत घोषित कर दिया।