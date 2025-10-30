एमपी के दो सगे भाइयों ने नैनीताल में खाया जहर, एक की मौत

MP News: मध्यप्रदेश के दो भाइयों ने नैनीताल के काठगोदाम के जंगल में दो सगे भाइयों ने जंगल में जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश। जिसमें एक की मौत हो गई। वहीं, दूसरे भाई का इलाज हल्द्वानी के अस्पताल में जारी है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।
काठगोदाम थाना प्रभारी के अनुसार, बलूटी रोड के किनारे जंगल में दो लोगों बेहोश की हालत में मिले थे। यहां पर मजदूर काम रहे थे। उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। यहां पर डॉक्टरों ने बड़े भाई शिवेश को मृत घोषित कर दिया।
जानकारी के मुताबिक, दोनों भाई रीवा के रहने वाले हैं। छोटे भाई बृजेश की हालत गंभीर बनी हुई है। जिसका इलाज हल्द्वानी में जारी है। इधर, रीवा से परिजन हलद्वानी के लिए रवाना हो गए हैं। हालांकि, अभी सुसाइड के कारणों का पता नहीं लग पाया है। मामले की जांच जारी है।
