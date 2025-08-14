प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला को चारपाई से पार कराया उफनता नाला…

MP News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जहां 9 महीने की प्रेग्नेंट महिला को पानी भरे नाले से खाट पर लिटाकर अस्पताल ले जाया गया। इधर, गांव के सरपंच ने बताया कि गांव की सड़क के लिए 23 लाख 50 हजार रुपए स्वीकृत हो गए हैं। सड़क का काम जल्द शुरु किया जाएगा।



पूरा मामला गुढ़ के दूबी गांव का बताया जा रहा है। यहां पर बुधवार की दोपहर अचानक 9 महीने की गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई। महिला दर्द से कराह रही थी, उसे किसी तरह अस्पताल ले जाना था। लेकिन सड़क न होने के कारण एंबुलेंस गांव में पहुंच न सकी। महिला की हालत बिगड़ती देख परिजनों ने उसे चारपाई में लिटाकर 3 किलोमीटर का सफर नाले और कीचड़ भरा रास्ता पार करके किया।

