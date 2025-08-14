प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला को चारपाई से पार कराया उफनता नाला…

MP News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जहां 9 महीने की प्रेग्नेंट महिला को पानी भरे नाले से खाट पर लिटाकर अस्पताल ले जाया गया। इधर, गांव के सरपंच ने बताया कि गांव की सड़क के लिए 23 लाख 50 हजार रुपए स्वीकृत हो गए हैं। सड़क का काम जल्द शुरु किया जाएगा।
पूरा मामला गुढ़ के दूबी गांव का बताया जा रहा है। यहां पर बुधवार की दोपहर अचानक 9 महीने की गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई। महिला दर्द से कराह रही थी, उसे किसी तरह अस्पताल ले जाना था। लेकिन सड़क न होने के कारण एंबुलेंस गांव में पहुंच न सकी। महिला की हालत बिगड़ती देख परिजनों ने उसे चारपाई में लिटाकर 3 किलोमीटर का सफर नाले और कीचड़ भरा रास्ता पार करके किया।
वहीं, गर्भवती महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि 40 हजार रुपए विधायक के कार्यक्रम और नास्ते में खर्च कर दिए। उसी पैसे को सड़क पर खर्च किया जाता तो सड़क की तस्वीर कुछ और होती। हालांकि, गांव के सरपंच ने आश्वासन दिया है कि रास्ते के लिए 23 लाख 50 हजार रुपए स्वीकृत हो गए हैं।
इधर, ग्रामीणों की ओर से आरोप लगाया गया है कि जानबूझकर सड़क निर्माण में देरी की जा रही है। जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।