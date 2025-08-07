7 अगस्त 2025,

गुरुवार

रीवा

फ्लैट में गर्लफ्रेंड के साथ थे नेताजी पहुंच गईं श्रीमती जी…

pati patni or vo: पत्नी के पहुंचते ही हंगामा हुआ तो ड्रेनेज पाइप के सहारे फ्लैट से भागा पति, प्रेमिका की हुई जमकर पिटाई...।

रीवा

Shailendra Sharma

Aug 07, 2025

rewa
wife caught OBC mahasabha pradesh mahasachiv with girlfriend (source-patrika)

pati patni or vo: मध्यप्रदेश में एक बार फिर पति-पत्नी और वो का मामला सामने आया है। मामला रीवा का है और इस बार नेताजी को उनकी श्रीमती जी ने प्रेमिका के साथ रंगेहाथों पकड़ा है। फ्लैट में जिस पर नेताजी और उनकी प्रेमिका थे तभी पत्नी बेटे वहां पहुंच गई और हंगामा कर दिया। हंगामा हुआ तो पति ड्रेनेज पाइप के सहारे फ्लैट से उतरकर भाग गया लेकिन प्रेमिका को पत्नी ने पकड़ लिया और फिर उसकी जमकर पिटाई की।

पति को पत्नी ने गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा

रीवा के बिछिया इलाके में बनी पीएम आवास की मल्टी में बुधवार की रात करीब 9 बजे हंगामा मच गया। दरअसल मल्टी की तीसरी मंजिल पर बने एक फ्लैट में ओबीसी महासभा के प्रदेश महासचिव पप्पू कनौजिया अपनी प्रेमिका के साथ मौजूद थे तभी उनकी पत्नी वंदना कनौजिया को इसकी भनक लग गई। बिना वक्त गंवाए पत्नी मौके पर पहुंची और हंगामा शुरू कर दिया। पति को प्रेमिका के साथ पकड़ने के बाद पत्नी वंदना ने प्रेमिका की जमकर पिटाई कर दी इसी बीच पप्पू कनौजिया मौका पाकर ड्रेनेज पाइप के जरिए उतरकर भाग गया।

प्रेमिका को पीट-पीटकर किया लहूलुहान

पति को प्रेमिका के साथ देख वंदना का गुस्सा इस कदर भड़का की उसने प्रेमिका को पकड़कर उसकी लात और चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी जिसके उसका खून निकल आया। हंगामा होते ही लोगों की भीड़ लग गई और फिर कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन तब तक प्रेमिका की पिटाई हो चुकी थी। पुलिस ने किसी तरह घायल प्रेमिका को पत्नी वंदना से छुड़ाया। घटना का पूरा वीडियो वंदना ने बनवाया है जिसे पुलिस और मीडिया को दिया है।

Published on:

07 Aug 2025 04:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / फ्लैट में गर्लफ्रेंड के साथ थे नेताजी पहुंच गईं श्रीमती जी…

