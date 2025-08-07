फ्लैट में गर्लफ्रेंड के साथ थे नेताजी पहुंच गईं श्रीमती जी…

रीवा के बिछिया इलाके में बनी पीएम आवास की मल्टी में बुधवार की रात करीब 9 बजे हंगामा मच गया। दरअसल मल्टी की तीसरी मंजिल पर बने एक फ्लैट में ओबीसी महासभा के प्रदेश महासचिव पप्पू कनौजिया अपनी प्रेमिका के साथ मौजूद थे तभी उनकी पत्नी वंदना कनौजिया को इसकी भनक लग गई। बिना वक्त गंवाए पत्नी मौके पर पहुंची और हंगामा शुरू कर दिया। पति को प्रेमिका के साथ पकड़ने के बाद पत्नी वंदना ने प्रेमिका की जमकर पिटाई कर दी इसी बीच पप्पू कनौजिया मौका पाकर ड्रेनेज पाइप के जरिए उतरकर भाग गया।