एमपी में हैवानियत, दो महिलाओं को जमीन में जिंदा दफनाया, ऊपर से डाली मुरम

रीवा•Jul 21, 2024 / 03:08 pm• deepak deewan

Rewa women buried alive case Two women buried alive in Mangawan of Rewa मध्यप्रदेश में हैवानियत का ऐसा मामला सामने आया है कि देखने-सुननेवालों की रूह कांप उठी। यहां के रीवा Rewa जिले के मनगंवा थाने के पास यह वारदात हुई। यहां दो महिलाओं को जमीन में जिंदा ही दफना दिया। महिलाओं के ऊपर मुरम डाल दी गई। पूरे घटनाक्रम का किसी ने वीडियो बनाया जोकि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिलाओं को जमीन में जिंदा दफन करने के मामले की शिकायत पुलिस को की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।