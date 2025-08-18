Patrika LogoSwitch to English

10.28 ग्राम ड्रग बरामद, सप्लाई करता इसके पहले ही दबोचा गया तस्कर

सागर में नशा की नई-नई चीजें महानगरों से सप्लाई की जा रही हैं। बड़े क्लब, रेव पार्टी में हाई प्रोफाइल लोग एमडी ड्रग्स का उपयोग नशे के लिए करते हैं। रविवार को ट्रेन से मुंबई से सागर में 10.28 ग्राम ड्रग की सप्लाई करने के लिए एक तस्कर पहुंचा, लेकिन वह मोतीनगर पुलिस के हत्थे चढ़ गया।

सागर

Rizwan ansari

Aug 18, 2025

sagar
sagar

सागर में नशा की नई-नई चीजें महानगरों से सप्लाई की जा रही हैं। बड़े क्लब, रेव पार्टी में हाई प्रोफाइल लोग एमडी ड्रग्स का उपयोग नशे के लिए करते हैं। रविवार को ट्रेन से मुंबई से सागर में 10.28 ग्राम ड्रग की सप्लाई करने के लिए एक तस्कर पहुंचा, लेकिन वह मोतीनगर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बताया जा रहा है कि सागर शहर व जिले में एमडी ड्रग की संभवत: यह पहली कार्रवाई है।

शिवपुरी का रहने वाला, मुंबई से लाया ड्रग


मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत राजपूत ने बताया कि रविवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक अमावनी कचरा प्लांट के पास अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने के लिए खड़ा है। तस्कर को घेराबंदी कर दबोचा गया और जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एमडी ड्रग बरामद हुई। तस्कर परमलाल पुत्र पहलवान सिंह 29 वर्ष जवाहर कॉलोनी शिवपुरी का रहने वाला है, जो मुंबई से खेप लेकर सागर सप्लाई करने आया था। ड्रग का बाजार मूल्य करीब 27 हजार आंका गया है।

देवरी में स्मैक के बाद सागर में एमडी ड्रग

देवरी क्षेत्र में बीते डेढ़-दो साल से स्मैक की तस्करी के मामले सामने आए हैं। यहां पर कुछेक गांव ऐसे हैं, जो स्मैक के कारोबार में जुड़ गए हैं और वहां पर सागर व आसपास के जिलों से लोग स्मैक का नशा करने पहुंचते हैं। सागर में एमडी ड्रग मिलने के बाद पुलिस तस्कर के जरिए सप्लाई चेन की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है।

बड़ा सवाल- शहर में कहां सप्लाई हो रहा था नया नशा

तस्कर को गिरफ्तार करने के बाद मोतीनगर पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ भी की। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहली बार सागर आने की बात कह रहा है, लेकिन हो सकता है कि वह पूर्व में एमडी ड्रग की सप्लाई कर चुका हो। एमडी ड्रग के मामले में बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि तस्कर सागर में उसको कहां पर सप्लाई करने वाला था।

पूछताछ जारी है

एमडी ड्रग के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। संभवत: एमडी ड्रग का जिले का पहला मामला है। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के साथ अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। - जसवंत राजपूत, मोतीनगर थाना प्रभारी

Published on:

18 Aug 2025 04:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / 10.28 ग्राम ड्रग बरामद, सप्लाई करता इसके पहले ही दबोचा गया तस्कर

