10.28 ग्राम ड्रग बरामद, सप्लाई करता इसके पहले ही दबोचा गया तस्कर



मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत राजपूत ने बताया कि रविवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक अमावनी कचरा प्लांट के पास अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने के लिए खड़ा है। तस्कर को घेराबंदी कर दबोचा गया और जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एमडी ड्रग बरामद हुई। तस्कर परमलाल पुत्र पहलवान सिंह 29 वर्ष जवाहर कॉलोनी शिवपुरी का रहने वाला है, जो मुंबई से खेप लेकर सागर सप्लाई करने आया था। ड्रग का बाजार मूल्य करीब 27 हजार आंका गया है।