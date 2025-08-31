Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सागर

रेलवे बोर्ड की अनुमति नहीं मिलने पर 12 ट्रेनों का नहीं मिल सका जंक्शन पर स्टॉपेज

कई शहरों को सीधा जोड़ने वाली हैं यह ट्रेन, पांच साल से इंतजार में लोग, होगी सुविधा

सागर

sachendra tiwari

Aug 31, 2025

12 trains could not get stoppage at the junction due to lack of permission from the Railway Board
फाइल फोटो

बीना. देश के बड़े जंक्शन में शामिल बीना स्टेशन के लिए नई बारह ट्रेनों का स्टॉपेज आज तक नहीं मिल सका है, जबकि इनके स्टॉपेज के लिए पूर्व में भोपाल में तत्कालीन सांसद राजबहादुर सिंह ने बैठक में रखा था, जिसपर सैद्धांतिक सहमति भी बन गई थी, लेकिन इसके बाद भी इसपर ध्यान नहीं दिया गया है।
गौरतलब है कि सांसद व विधायकों की बैठक तत्कालीन सांसद ने जिन ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग रखी थी, उसपर रेलवे के प्रिसिंपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ने स्टॉपेज देने के लिए रेलवे बोर्ड की अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा है। बैठक में इस बात को उठाया गया था कि बीना स्टेशन से देश की सभी दिशाओं में जाने के लिए सीधा रुट है, जहां से प्रतिदिन कई ट्रेनें जाती हंै। लंबे समय से स्टेशन पर कुछ ट्रेनों की मांग की जा रही थी, लेकिन सार्थक प्रयास ना होने के कारण ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं मिल सका था। जिन ट्रेनों के स्टॉपेज देने की अनुमति बोर्ड से मांगी गई है, उनकी टाइमिंग पर स्टॉपेज से कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी भी उसपर सहमति नहीं दी गई है।

इन ट्रेनों का मांगा गया था स्टॉपेज
वीकली एक्सप्रेस

  • नवयुग एक्सप्रेस
  • लखनऊ-लोकमान्यतिलक एक्सप्रेस
  • गोरखपुर-यशवंतपुर एक्सप्रेस
  • गोरखपुर-सिकंदराबाद
  • गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी टर्मिनल अंत्योदय एक्सप्रेस
  • बरौनी-एर्नाकुलम राप्तीसागर एक्सप्रेस
  • नईदिल्ली-पांडुचेरी एक्सप्रेससप्ताह में दो दिनप्रतापगढ़-कल्याण उद्योग नगरी एक्सप्रेसकालका-सांईनगर शिर्डी एक्सप्रेसहरिद्वार-लोकमान्यतिलक एक्सप्रेससप्तााह में तीन दिन
  • गोरखपुर-त्रिवेन्द्रम सेंट्रल राप्तीसागर एक्सप्रेस
  • लखनऊ-लोकमान्यतिलक

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 11:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / रेलवे बोर्ड की अनुमति नहीं मिलने पर 12 ट्रेनों का नहीं मिल सका जंक्शन पर स्टॉपेज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.