रेलवे बोर्ड की अनुमति नहीं मिलने पर 12 ट्रेनों का नहीं मिल सका जंक्शन पर स्टॉपेज

बीना. देश के बड़े जंक्शन में शामिल बीना स्टेशन के लिए नई बारह ट्रेनों का स्टॉपेज आज तक नहीं मिल सका है, जबकि इनके स्टॉपेज के लिए पूर्व में भोपाल में तत्कालीन सांसद राजबहादुर सिंह ने बैठक में रखा था, जिसपर सैद्धांतिक सहमति भी बन गई थी, लेकिन इसके बाद भी इसपर ध्यान नहीं दिया गया है।

गौरतलब है कि सांसद व विधायकों की बैठक तत्कालीन सांसद ने जिन ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग रखी थी, उसपर रेलवे के प्रिसिंपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ने स्टॉपेज देने के लिए रेलवे बोर्ड की अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा है। बैठक में इस बात को उठाया गया था कि बीना स्टेशन से देश की सभी दिशाओं में जाने के लिए सीधा रुट है, जहां से प्रतिदिन कई ट्रेनें जाती हंै। लंबे समय से स्टेशन पर कुछ ट्रेनों की मांग की जा रही थी, लेकिन सार्थक प्रयास ना होने के कारण ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं मिल सका था। जिन ट्रेनों के स्टॉपेज देने की अनुमति बोर्ड से मांगी गई है, उनकी टाइमिंग पर स्टॉपेज से कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी भी उसपर सहमति नहीं दी गई है।