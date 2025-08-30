‘मैं बीना का गुंडा हूं, पैसे दो’, रुपए न देने पर शराबियों ने बीच बाजार युवक को पीटा!

MP News- बीना शहर के शनि मंदिर के पास एक युवक के साथ तीन लोगों ने अड़ीबाजी कर रुपए मांगे और न देने पर तीनों ने उसके साथ मारपीट कर दी है। जानकारी के अनुसार कृष्णा पिता परमानंद उर्फ गब्बर यादव (18) निवासी सुभाष वार्ड, इंदिरा गांधी वार्ड में ओवरब्रिज के नीचे से जा रहा था, जिसे शनि मंदिर के पास तिराहा पर सौरभ चंदेल मिला और उसके साथ लव चंदेल व कुश चंदेल भी थे। (drunkards beat up youth)