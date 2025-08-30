‘मैं बीना का गुंडा हूं, पैसे दो’, रुपए न देने पर शराबियों ने बीच बाजार युवक को पीटा!

MP News- बीना शहर के शनि मंदिर के पास एक युवक के साथ तीन लोगों ने अड़ीबाजी कर रुपए मांगे और न देने पर तीनों ने उसके साथ मारपीट कर दी है। जानकारी के अनुसार कृष्णा पिता परमानंद उर्फ गब्बर यादव (18) निवासी सुभाष वार्ड, इंदिरा गांधी वार्ड में ओवरब्रिज के नीचे से जा रहा था, जिसे शनि मंदिर के पास तिराहा पर सौरभ चंदेल मिला और उसके साथ लव चंदेल व कुश चंदेल भी थे। (drunkards beat up youth)
सौरभ ने कृष्णा को बुलाया और कहा कि एक हजार रुपए शराब पीने के लिए दो। जब उसने रुपाए देने से मना किया, तो सौरभ ने कहा कि में बीना का गुंडा हूं रुपए तो देना पड़ेंगे। इसी बात पर तीनों ने उसके साथ मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में शराबियों द्वारा अड़ीबाजी की घटनाएं बढ़ती जा रहीं हैं। जहां शराबी अपनी मनमर्जी से किसी से भी रुपयों की मांग करते हैं और न देने पर मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं।