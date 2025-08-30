Patrika LogoSwitch to English

‘मैं बीना का गुंडा हूं, पैसे दो’, रुपए न देने पर शराबियों ने बीच बाजार युवक को पीटा!

MP News- मध्यप्रदेश में अड़ीबाज शराबियों का खौफ बढ़ता जा रहा है। ताजा मामले में तीन गुंडों ने पैसे मांगने से इंकार करने पर युवक की पिटाई कर दी और जान से मारने की धमकी दी।

सागर

Akash Dewani

Aug 30, 2025

3 drunkards beat up youth for not giving to buy alcohol bina mp news
3 drunkards beat up youth for not giving to buy alcohol bina

MP News- बीना शहर के शनि मंदिर के पास एक युवक के साथ तीन लोगों ने अड़ीबाजी कर रुपए मांगे और न देने पर तीनों ने उसके साथ मारपीट कर दी है। जानकारी के अनुसार कृष्णा पिता परमानंद उर्फ गब्बर यादव (18) निवासी सुभाष वार्ड, इंदिरा गांधी वार्ड में ओवरब्रिज के नीचे से जा रहा था, जिसे शनि मंदिर के पास तिराहा पर सौरभ चंदेल मिला और उसके साथ लव चंदेल व कुश चंदेल भी थे। (drunkards beat up youth)

कृष्णा से मांगे 1 हजार रुपए, नहीं दिया तो की मारपीट

सौरभ ने कृष्णा को बुलाया और कहा कि एक हजार रुपए शराब पीने के लिए दो। जब उसने रुपाए देने से मना किया, तो सौरभ ने कहा कि में बीना का गुंडा हूं रुपए तो देना पड़ेंगे। इसी बात पर तीनों ने उसके साथ मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस ने किया मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में शराबियों द्वारा अड़ीबाजी की घटनाएं बढ़ती जा रहीं हैं। जहां शराबी अपनी मनमर्जी से किसी से भी रुपयों की मांग करते हैं और न देने पर मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं।

