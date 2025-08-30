48 घंटे तक जारी रहेगा मानसून का कहर, 12 जिलों में ‘तगड़ी’ बारिश का अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, मानसून ट्रफ (Monsoon trough) बीकानेर, कोटा, दमोह, पुरी होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रही है। एक चक्रवातीय सिस्टम विदर्भ के आसपास बना हुआ है, जो दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। एक अन्य सिस्टम छत्तीसगढ़ से केरल की तरफ जा रहा है। इन तीन सिस्टम के असर से इंदौर और आसपास के जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की तरफ से अगले 2 दिनों तक प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश के ऊपर से एक मानसून ट्रफ गुजर रही है। (heavy rain alert)