इंदौर

48 घंटे तक जारी रहेगा मानसून का कहर, 12 जिलों में ‘तगड़ी’ बारिश का अलर्ट

weather update: प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रहा। नर्मदापुरम, पिपरिया, इटारसी और पीथमपुर में भी तेज बारिश हुई। इसके चलते नर्मदापुम में तवा डैम के तीन गेट खोले गए हैं।

इंदौर

Akash Dewani

Aug 30, 2025

mp weather update 30 august heavy rain alert monsoon news
mp weather update 30 august heavy rain alert monsoon news (Patrika.com)

weather update: इंदौर में सुबह तेज धूप के बाद शाम को तेज बारिश हुई। आधा घंटे में 11.6 एमएम पानी बरसा। इससे बीआरटीएस के कई हिस्सों में पानी भर गया। बारिश के कारण एक दिन पहले भी सुपर कॉरिडोर पर जल जमाव के ऐसे हालात बने थे। जिले में अब तक 18.8 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि पिछले वर्ष 28 अगस्त तक 25 इंच बारिश हुई थी। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रहा। नर्मदापुरम, पिपरिया, इटारसी और पीथमपुर में भी तेज बारिश हुई। इसी के चलते नर्मदापुम में तवा डैम के तीन गेट खोले गए हैं।

अगले 2 दिन भारी बारिश के आसार

भारत मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, मानसून ट्रफ (Monsoon trough) बीकानेर, कोटा, दमोह, पुरी होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रही है। एक चक्रवातीय सिस्टम विदर्भ के आसपास बना हुआ है, जो दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। एक अन्य सिस्टम छत्तीसगढ़ से केरल की तरफ जा रहा है। इन तीन सिस्टम के असर से इंदौर और आसपास के जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की तरफ से अगले 2 दिनों तक प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश के ऊपर से एक मानसून ट्रफ गुजर रही है। (heavy rain alert)

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

भारी बारिश का अलर्ट- नर्मदापुरम, बैतूल, बुरहानपुर, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा। (heavy rain alert)

गरज-चमक के साथ हल्की बारिश- भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, झाबुआ, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाडी, मैहर।

Updated on:

30 Aug 2025 08:20 am

Published on:

30 Aug 2025 08:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / 48 घंटे तक जारी रहेगा मानसून का कहर, 12 जिलों में 'तगड़ी' बारिश का अलर्ट

