खिमलासा में स्टेट हाइवे पर लग रहा हाट बाजार, पंचायत नहीं तलाश पर रही जगह

बीना. कई गांव के साप्ताहिक बाजार अभी भी सड़क के किनारे लग रहे हैं। सडक़ के किनारे ही दुकानें सजती हैं और ग्राहकों की भीड़ से यातायात बाधित होता है। साथ ही हादसों का भी डर बना रहता है। कुछ इसी प्रकार का हाल खिमलासा का है, जहां बीना-मालथौन स्टेट हाइवे पर बाजार लगता है, लेकिन पंचायत द्वारा अभी तक जगह की तलाश नहीं की गई है।

दरअसल खिमलासा में हाइवे पर हाट बाजार लगने के कारण रविवार को दिनभर जाम की स्थिति निर्मित होती है, जिन जगहों पर बाजार लगता है, वहां वाहनों की कतार लग जाती हैं। कई बसें निर्धारित समय पर गंतव्य तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस सडक़ पर वाहनों की रफ्तार भी तेज होती है, जिससे हादसों का डर बना रहता है।