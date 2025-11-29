एक मैरिज गार्डन मिला बिना अनुमति के संचालित, फायर सेफ्टी के नाम पर मिले सिर्फ अग्निशमन यंत्र

बीना. नगर में कुल 11 मैरिज गार्डन संचालित हैं और अधिकांश में अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जिससे हादसों की आशंका बनी रहती है। जबकि लोगों से लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। शुक्रवार को सीएमओ राहुल कुमार कौरव ने तीन मैरिज गार्डनों का निरीक्षण किया।

कोहीनूर एंजोरा मैरिज गार्डन के निरीक्षण के दौरान गार्डन की अनुमति के दस्तावेज नहीं मिले। फायर सेफ्टी के लिए सिर्फ अग्निशमन यंत्र रखे थे। इसके अलावा अन्य अनमितताएं भी पाई गई हैं। कादंबरी वाटिका में भी फायर सेफ्टी सहित अन्य कमियां मिली हैं। इसके बाद सिद्धी विनायक गार्डन का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में मिली कमियां और सभी संबंधित दस्तावेजों को मंगाने के लिए सीएमओ द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। दस्तावेजों में कमियां पाए जाने पर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टीम में उपयंत्री जयदीप शाक्यवार, आरआइ कमल, विवेक राजपूत शामिल थे।