एक मैरिज गार्डन मिला बिना अनुमति के संचालित, फायर सेफ्टी के नाम पर मिले सिर्फ अग्निशमन यंत्र

मैरिज गार्डन संचालक से चर्चा करते हुए सीएमओ
बीना. नगर में कुल 11 मैरिज गार्डन संचालित हैं और अधिकांश में अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जिससे हादसों की आशंका बनी रहती है। जबकि लोगों से लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। शुक्रवार को सीएमओ राहुल कुमार कौरव ने तीन मैरिज गार्डनों का निरीक्षण किया।
कोहीनूर एंजोरा मैरिज गार्डन के निरीक्षण के दौरान गार्डन की अनुमति के दस्तावेज नहीं मिले। फायर सेफ्टी के लिए सिर्फ अग्निशमन यंत्र रखे थे। इसके अलावा अन्य अनमितताएं भी पाई गई हैं। कादंबरी वाटिका में भी फायर सेफ्टी सहित अन्य कमियां मिली हैं। इसके बाद सिद्धी विनायक गार्डन का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में मिली कमियां और सभी संबंधित दस्तावेजों को मंगाने के लिए सीएमओ द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। दस्तावेजों में कमियां पाए जाने पर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टीम में उपयंत्री जयदीप शाक्यवार, आरआइ कमल, विवेक राजपूत शामिल थे।
इन बिंदुओं पर की गई जांच
निरीक्षण के दौरान मैरिज गार्डन संचालन का जीवित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, भूमि का डायवर्सन, पार्किंग व्यवस्था, स्वीकृत मानचित्र, फायर एनओसी, रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, कचरे के प्रबंधन की जांच की गई। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री का उपयोग नहीं करने ही हिदायत दी गई है।
सडक़ों पर खड़े होते हैं वाहन
शहर के अधिकांश गार्डन ऐसे हैं, जिनमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और सडक़ों पर वाहन खड़े होते हैं। पार्किंग न होने के कारण जाम की स्थिति निर्मित होती है। साथ ही सभी गार्डन रहवासी क्षेत्र में ही संचालित हो रहे हैं, जिससे रात के समय तेज आवाज में बजने वाले साउंडों से परेशानी होती है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है।
