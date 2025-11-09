ट्रेचिंग ग्राउंड पर लगे कचरे के ढेरों में लगी भीषण आग, वाहन चालक और स्थानीय रहवासी हुए परेशान

बीना. शहर में कचरा कलेक्शन कर रही रेमकी कंपनी द्वारा कचरा बेलई तिराहा स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड पर एकत्रित किया जा रहा है, जहां लगे कचरे के ढेरों में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई थी। रात भर आग लगी रहने से जहरीला धुआं फैलता रहा और लोग परेशान हुए।

कंपनी द्वारा ट्रेचिंग ग्राउंड पर कचरा एकत्रित कर वहां से डंपरों में भरकर प्लांट भेजा जाता है, लेकिन कचरा ज्यादा होने के बाद भी उसका उठाव नहीं किया गया। यहां लगे कचरा के ढेरों में शुक्रवार रात भीषण आग लग लगने से लपटे दूर से दिखाई दे रही थीं। रातभर कचरे में आग धधकती रही। शनिवार को यहां नगर पालिका ने फायरब्रिगेड भेजकर आग बुझवाई, लेकिन पूरी तरह से आग न बुझने के कारण शाम तक धुआं निकलता रहा। आसपास रहने वालों लोगों ने बताया कि जहरीला धुआं निकलने के कारण उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। आए दिन कचरा में आग लगाई जाती है, जिससे स्थानीय लोग और वहां से निकलने वाले वाहन चालक परेशान हो रहे हैं।