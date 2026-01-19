श्रुतधाम में निकाली गई शोभायात्रा, भगवान ऋषभनाथ का किया गया अभिषेक, शांतिधारा

बीना. श्रुततीर्थ श्रुतधाम में देवाधिदेव ऋषभनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव के दो दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह भगवान का अभिषेक, शांतिधारा और बड़े बाबा के महामस्तिकाभिषेक किया गया। मुनि सरलसागर महाराज के सान्निध्य और बाल ब्रह्मचारी संदीप सरल निर्देशन में कार्यक्रम संपन्न हुआ।

प्रवचन देते हुए मुनि सरलसागर महाराज ने बताया कि भगवान आदिनाथ केवल पहले तीर्थंकर ही नहीं, बल्कि मानव जीवन को सही दिशा देने वाले महान मार्गदर्शक हैं। उन्होंने संसार को यह शिक्षा दी है कि भोग और संग्रह से अशांति बढ़ती है, जबकि त्याग, संयम और आत्मसंयम से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। भगवान आदिनाथ के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि क्रोध, मान, माया और लोभ को त्यागकर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के मार्ग पर चलें, जो व्यक्ति उनके बताए मार्ग को अपने जीवन में उतारता है, वह न केवल अपने जीवन को पवित्र बनाता है, बल्कि समाज को भी सत्य, अहिंसा और करुणा का संदेश देता है। कार्यक्रम के अंत में श्रीजी की शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें श्रीजी को विमान में विराजित किया गया था। शोभायात्रा श्रुतधाम में निर्माणाधीन मुक्ताकाश समवशरण जिनालय परिसर में सम्पन्न हुई। आरके जैन ने बताया कि दो दिवसीय कार्यक्रम हर्षोल्लास ने मनाया गया और बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। आभार श्रुततीर्थ श्रुतधाम अध्यक्ष प्रमोद सराफ ने व्यक्त किया। इस अवसर पर देवेंद्र कुमार, सौरभ कुमार, गौरव, भावित जैन, विजय कुमार, संजय कुमार, सुनीता, प्रमोद सर्राफ, अरुण प्रकाश बुखारिया, राकेश वर्धमान, राकेश ट्रांसपोर्ट, मुकेश सर्राफ, संजय बाटा, अनिल डीके, सचिन जैन, अनुज जैन, डॉ. प्रभात जैन आदि उपस्थित थे।