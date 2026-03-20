20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

माला सुनेठी गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फसल और हार्वेस्टर जलकर खाक

आठ लाख का हुआ नुकसान, दमकल की मदद से एक घंटे में पाया गया आग पर काबू, जल्द नहीं पाया जाता आग पर काबू तो आसपास की फसल भी आ जाती चपेट में

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Mar 20, 2026

A short circuit caused a fire in Mala Sunethi village, burning crops and harvesters.

आग पर काबू पाते हुए। फोटो-पत्रिका

बीना. खिमलासा थानांतर्गत ग्राम माला सुनेठी में गुरुवार दोपहर शॉर्ट सर्किट के कारण एक किसान के खलियान में भीषण आग लगने से मक्के की फसल और हार्वेस्टर जल गया। इस घटना में लगभग 8 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। घटना के बाद गांव में हडक़ंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए थे।
जानकारी के अनुसार किसान रामचरण और राममिलन सिंह दांगी के खलियान में बड़ी मात्रा में मक्के की उपज के साथ हार्वेस्टर रखा हुआ था। दोपहर करीब 2 बजे खलियान के पास स्थित डीपी में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे चिंगारी उठी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूखी उपज होने के कारण आग तेजी से फैल गई और कुछ ही समय में पूरे खलियान को चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 के चालक रोहित और आरक्षक मलखान पाल, बीना नगर पालिका से दमकल पर ड्यूटी पर मौजूद चालक लखन राय तथा खिमलासा थाना से आरक्षक गौरव मीणा अन्य जवानों के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों और पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे आसपास के अन्य खेतों में खड़ी गेहूं की फसल बच सकी।

आठ लाख रुपए का हुआ नुकसान
किसान राममिलन ने बताया कि खलियान में 100 क्विंटल से अधिक मक्के की फसल रखी हुई थी, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए थी, जबकि हार्वेस्टर की कीमत करीब छह लाख रुपए आंकी गई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद क्षेत्र के किसान बिजली उपकरणों की सुरक्षा और आग से बचाव के उपायों को लेकर सतर्क हो गए हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Mar 2026 12:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / माला सुनेठी गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फसल और हार्वेस्टर जलकर खाक

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए नहीं मिलेगा सरकार का समर्थन, उड़द खरीदने तैयार

No government support for summer moong, ready to buy urad
सागर

धारदार हथियार से युवक पर हमला, एक आरोपी गिरफ्तार

सागर

प्रेम प्रसंग के चलते गांव के प्रेमी जोड़े ने एक ही रस्सी से लगाई फांसी, रात से गायब थे दोनों

सागर

रेल नीर होते हुए भी दूसरी कंपनी के पानी की बिक्री, रेलवे नियमों की हो रही खुली अवहेलना

Despite Rail Neer being available, water from other companies is being sold, blatantly violating railway rules.
समाचार

कलेक्टर गाइडलाइन: 278 में से 214 लोकेशन में दाम वृद्धि का प्रस्ताव, अगले माह से नए दामों पर होगी रजिस्ट्री

Collector's Guideline: Price hike proposed in 214 out of 278 locations, registration will be done at new rates from next month
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.