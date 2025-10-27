बीना नदी के छपरेट घट पर बनेगा छोटा बांध और पंप हाउस, सिंचाई के लिए हनौता डेम से आएगा पानी

छपरेट घाट बीना नदी। फाइल फोट
बीना. बीना नदी के छपरेट घाट पर कई वर्ष पूर्व सिंचाई विभाग ने डेम बनाया था और इसके नीचे अब जल संसाधन विभाग द्वारा एक छोटा डेम, पंप हाउस बनाया जाना है। यहां से बीना नदी परियोजना के तहत खेतों में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाएगा। यह डेम बनने से नगर पालिका और रेलवे के पंप हाउस के लिए भी पानी की कमी नहीं आएगी। इसका कार्य जल्द शुरू होना है।
जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छपरेट घाट पर बने पुराने डेम के आगे नीचे तरफ एक छोटा डेम (बियर) बनाया जाना है और पंप हाउस भी बनेगा। यहां से बीना विधानसभा क्षेत्र की 19000 हैक्टेयर जमीन की सिंचाई के लिए पानी सप्लाई होगा। सिंचाई के लिए पानी हनौता डेम से छोड़ा जाएगा, जो बीना नदी से होता हुआ डेम तक पहुंचेगा। इसी बीच में नगर पालिका और रेलवे का पंप हाउस भी है, जिससे यहां भी पानी का भराव होगा। यहीं से शहर और रेलवे क्षेत्र में पानी की सप्लाई होती है। वर्तमान में गर्मी के मौसम में कई बार पानी की कमी आ जाने से शहर और रेलवे क्षेत्र में पानी की किल्लत हो जाती है। पानी की किल्लत होने पर डेम के लिए आने वाले पानी से इंटकवेल में भी पानी आने से जलस्तर बढ़ जाएगा।
जनवरी माह में डेम हो जाता है खाली
वर्तमान में छपरेट घाट पर बने डेम के यहां पानी का भराव जनवरी, फरवरी माह में ही खत्म हो जाता है। क्योंकि पानी का भराव कम है और किसान यहां से रबी सीजन में सिंचाई भी करते हैं। नगर पालिका ने पानी का स्टॉक करने के लिए अभी तक कोई डेम नहीं बनाया है। छपरेट घाट पर बने डेम से ही पानी को रोका जाता है।
नहरों में छोड़ा जाएगा पानी
छपरेट घाट पर बने डेम के नीचे तरफ एक छोटा बियर और पंप हाउस बनाया जाना है, जहां से नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए खेतों में पानी छोड़ा जाएगा। कुल 19000 हैैक्टेयर जमीन सिंचित होगी।
सौरभ त्रिवेदी, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, सागर
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग